В Одесі вночі демонтували пам’ятник Висоцькому: що буде з меморіалом

В Одесі в ніч на 31 грудня демонтували пам’ятник радянському поету й акторові Володимиру Висоцькому, встановлений біля фасаду Одеської кіностудії на Французькому бульварі.
Демонтаж пам’ятника Висоцькому прокоментували на Одеській кіностудії.
Повідомляється, що після численних звернень щодо демонтажу, за рішенням органів місцевої влади, пам’ятник було демонтовано 30 грудня о 22:00.
Колектив кіностудії наполіг, щоб пам’ятник залишився на зберігання на підприємстві. Його планують встановити в іншому місці.
«Зараз скульптурна композиція перебуває на нашій території та вживаються заходи щодо її належного зберігання. Колектив Одеської кіностудії ухвалив рішення змонтувати пам’ятник на території кіностудії, поруч з одним із павільйонів. Наразі триває процедура погоджень і дозволів, а також пошук коштів для проведення таких робіт», – розповіли на кіностудії.
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Нагадаємо. про рішення одеської влади знести пам’ятник Висоцькому стало відомо у вересні 2024 року. Тоді ж міський виконком ухвалив демонтувати пам’ятники поету Олександру Пушкіну, письменникам Ісааку Бабелю і Максиму Горькому. Влада пояснила таке рішення тим, що монументи містять символіку, яка відображає «російську імперську політику».