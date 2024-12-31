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В Одесі вночі демонтували пам’ятник Висоцькому: що буде з меморіалом

В Одесі вночі демонтували пам’ятник Висоцькому: що буде з меморіалом

В Одесі в ніч на 31 грудня демонтували пам’ятник радянському поету й акторові Володимиру Висоцькому, встановлений біля фасаду Одеської кіностудії на Французькому бульварі.

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Демонтаж пам’ятника Висоцькому прокоментували на Одеській кіностудії.

Повідомляється, що після численних звернень щодо демонтажу, за рішенням органів місцевої влади, пам’ятник було демонтовано 30 грудня о 22:00.

Колектив кіностудії наполіг, щоб пам’ятник залишився на зберігання на підприємстві. Його планують встановити в іншому місці.

«Зараз скульптурна композиція перебуває на нашій території та вживаються заходи щодо її належного зберігання. Колектив Одеської кіностудії ухвалив рішення змонтувати пам’ятник на території кіностудії, поруч з одним із павільйонів. Наразі триває процедура погоджень і дозволів, а також пошук коштів для проведення таких робіт», – розповіли на кіностудії.

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Нагадаємо. про рішення одеської влади знести пам’ятник Висоцькому стало відомо у вересні 2024 року. Тоді ж міський виконком ухвалив демонтувати пам’ятники поету Олександру Пушкіну, письменникам Ісааку Бабелю і Максиму Горькому. Влада пояснила таке рішення тим, що монументи містять символіку, яка відображає «російську імперську політику».

 

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