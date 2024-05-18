Фільми про кримських татар, які варто подивитися

«Хайтарма» (2013)

Це перший кримськотатарський художній фільм, знятий українським режисером кримськотатарського походження Ахтемом Сеітаблаєвим, який також виконав головну роль у стрічці. Назва «Хайтарма» перекладається як «Повернення». Прем’єра фільму відбулася 17 травня 2013 року у кінотеатрі імені Т.Г. Шевченка у Сімферополі, напередодні Дня скорботи за жертвами депортації кримськотатарського народу. Після цього фільм показали у різних містах Криму та інших регіонах України.

Фільм розповідає про сталінську депортацію кримських татар, що відбулася у травні 1944 року. Його головним героєм є льотчик Амет-Хан Султан, який, приїхавши до своїх батьків до Алупки, стикається з операцією НКВС щодо примусової депортації кримських татар. Зйомки фільму проводились у Криму за участю як професійних акторів, так і місцевих жителів, серед яких були і люди похилого віку, які пережили трагічні події.

«Чужа молитва» (2017)

Ще один історико-драматичний фільм Ахтема Сеїтаблаєва. Зйомки фільму розпочалися у 2016 році і здебільшого проходили в Грузії, оскільки Крим на той час уже був анексований росією. Декілька сцен було знято в Україні та в Ізраїлі. Лілія Дуценко, яка зіграла головну роль, отримала за неї національну кінопремію «Золота Дзига» у 2018 році.

Фільм розповідає історію молодої кримськотатарської дівчини Саїди Аріфової, яка врятувала 88 єврейських дітей-сиріт від нацистів та НКВС. Ці реальні події розгорталися під час Другої світової війни.

«Додому» (2019)

Це драма – перша робота талановитого українського режисера. кримськотатарського походження Нарімана Алієва. У 2020 році фільм отримав національну кінопремію «Золота Волга», а головного героя, Ахтема Сеїтаблаєва, було визнано найкращим актором у категорії «Краща чоловіча роль».

У фільмі йдеться про події вже 2014 року. У кримського татарина Мустафи вмирає первісток, син Назим, тож батько вирушає до Києва, щоб повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого поховати у Криму. Основна думка – це повернення кримських татар на Батьківщину та конфлікт поколінь.

«1944. Крим. Депортація» (2019)

У документальному фільмі режисера Фатіми Осман розповідаються три історії людей, які пережили депортацію до Середньої Азії. Один із головних героїв фільму – Садих Аджі-Селімов, якому на час примусового виселення кримських татар було 12 років. Він разом з іншими розповідає свої спогади про ті тяжкі події.

«Самоповернення до Криму» (2021)

Цей документальний фільм (режисер картини Ганна Цигіма) є п’ятою серією серіалу «Наші 30», створеного до 30-х роковин Незалежності. Ця картина розповідає історію повернення цілого народу, перемогу над системою та силою згуртованості. У фільмі зображені ветерани кримськотатарського руху та вимушені переселенці.

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