В Одесі знімають фільм про знаменитого українського режисера: подробиці

Про що фільм “Режисер”

В Одесі стартують зйомки одного з наймасштабніших в Україні кінопроєктів. Кінострічка присвячена Олександру Довженку і розповідатиме про Одесу 1926 року. Автори фільму втілюють суто одеську історію, глядача занурюють в атмосферу столітньої давнини, яка має паралелі з сьогоденням.

Драма розповідає про перші кроки в кіно Олександра Довженка, про його “народження” як режисера та роботу на Одеській кіностудії.

“Це місто, яке оговталося від Першої світової та Громадянської воєн, яке живе і процвітає: НЕП, джаз, бокс, література, надзвичайна кухня, море… Епоха романтиків, письменників і молодого кіно. Кіно – це пристрасть одеситів. Наш фільм розповідає про те, як карикатурист і літератор-початківець Сашко Довженко робить перші кроки в кіно, як він стає професійним режисером. Відомо, що всього за три роки роботи на Одеській кінофабриці (1926-1929 рр.) Довженко здобув світову популярність і став кінокласиком (його фільми належить до 12 найкращих фільмів усіх часів і народів)”, – повідомляє Одеська кіностудія у Facebook.

Окрім самого Довженка, у стрічці з’являться й інші відомі особистості України 1920-х років. Зокрема, це хорунжий армії УНР Юрій Тютюнник, відомий письменник Юрій Яновський і член Генерального Секретаріату УНР Симон Петлюра.

Робота над стрічкою стартувала на початку квітня. Наразі вона перебуває на стадії кастингів та розробки плану знімального процесу. Митці планують завершити зйомки до 130-річчя режисера у вересні цього року, після чого розпочнеться етап постпродакшену. А на великі екрани фільм вийде вже наступного року, проте точні дати невідомі.

Режисери, актори, фінансування

Режисером майбутньої повнометражної художньої стрічки виступив Костянтин Коновалов, який зняв історико-пригодницьку картину “Фортеця Хаджибей”.

Автори сценарію – Костянтин Коновалов, Сергій Тримбач, оператор-постановник – Володимир Гуєвський.

Фільм створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно, тобто фільм буде знято за державні кошти. Але поки що фонд Держкіно виділив лише частину необхідних коштів, решту надаватимуть у процесі.

“Ми вирішили зняти фільм про Довженка, про Одесу за часів Довженка, як данину поваги митцю, який творив у нашому місті. Саме тут Олександр Петрович почав свій режисерський шлях. Знімати під час війни та фінансової кризи, та ще й про Довженка, це дуже складно”,- повідомив генеральний продюсер фільму Андрій Осипов.

Акторський склад ще не визначений, адже досі тривають кастинги. Але кіновиробники зазначають, що перевагу віддаватимуть саме одеським акторам. Проте наразі точно відомо, що одну з провідних ролей зіграє відомий український актор Богдан Бенюк.

Раніше “Одеське життя” писало про те, як у Києві відбулася прем’єра німого фільму Олександра Довженка “Звенигора”. Фільм є першою частиною знаменитої “української трилогії Довженка”.