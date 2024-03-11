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Фільм “20 днів у Маріуполі” отримав перший в історії України “Оскар”

Фільм “20 днів у Маріуполі” отримав перший в історії України “Оскар”

Український документальний фільм “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова, знятий під час облоги Маріуполя в березні 2022 року, став переможцем у номінації “Найкращий повнометражний документальний фільм” на кінопремії “Оскар”. Це перша нагорода для України за весь час визначення найкращих у світовому кінематографі.

Фільм режисера Мстислава Чернова про жорстоку облогу російськими загарбниками українського міста Маріуполь у лютому-березні 2022 року “20 днів у Маріуполі” здобув “Оскара” в номінації “Найкращий документальний повнометражний фільм”. Церемонія нагородження відбулася вночі з 10 на 11 березня в Лос-Анджелесі.

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Фільм розповідає про події перших 20 днів після початку вторгнення росії на територію України, коли місто Маріуполь опинилося в облозі і зазнало масованих обстрілів і бомбардувань. Чернов і його колеги з агентства Associated Press задокументували початок знищення українського багатосоттисячного міста країною-агресором, життя і смерть мирних жителів, які стали жертвами російської агресії.

Я вдячний. Але напевно я буду першим режисером на цій сцені, який хотів би не робити цей фільм. Я хотів би мати можливість обміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окупувала наші міста, щоб росіяни не вбивали десятки тисяч моїх співгромадян в Україні. Але я не можу змінити історію, не можу змінити минуле. Але ми всі разом – ви і я – ми зараз серед найталановитіших людей світу. Ми можемо зробити так, щоб історію виправити, щоб правда перемогла. І щоб загиблі люди Маріуполя і ті, хто віддав своє життя, щоб їх ніколи не забули. Тому що кіно формує спогади, спогади формують історію, – сказав Мстислав Чернов, отримуючи нагороду.

Зазначимо, у фільму “20 днів у Маріуполі” було чотири конкуренти – це документальні фільми “Бобі Вайн: Народний президент”, “Вічна пам’ять”, “Чотири доньки” і “Вбити тигра”.

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Раніше фільм “20 днів у Маріуполі” отримав престижну британську кінопремію BAFTA. А в травні 2023 року в США режисери фільму отримали найвищу нагороду Пулітцерівської премії в номінації “За служіння суспільству”.

Переможці головної кінопремії світу

Головним тріумфатором церемонії нагородження “Оскар-2024” стала історична драма режисера Крістофера Нолана про творця атомної бомби – картина “Оппенгеймер”. І Нолан, і виконавець головної ролі Кілліан Мерфі також узяли дві статуетки, що входять до “Великої п’ятірки” оскарівських нагород – “Найкращий режисер” і “Найкраща чоловіча роль” відповідно.

Із 13 номінацій фільм виграв сім, включно з головною нагородою – “Найкращий фільм”. Слідом за ним іде стрічка “Бідні-нещасні”, якій вдалося вибороти чотири нагороди, і “Зона інтересів”, що отримала дві статуетки.

Список усіх номінацій і переможців “Оскара-2024”

  • Найкращий фільм – “Оппенгеймер”;
  • Найкращий анімаційний фільм – “Хлопчик і птах”;
  • Найкращий режисер – Крістофер Нолан (“Оппенгеймер”);
  • Найкращий актор – Кілліан Мерфі (“Оппенгеймер”);
  • Найкраща актриса – Емма Стоун (“Бідні-нещасні”);
  • Найкраща жіноча роль другого плану – Давайн Джой Рендольф (“Залишені”);
  • Найкраща чоловіча роль другого плану – Роберт Дауні-молодший (“Оппенгеймер”);
  • Найкращий оригінальний сценарій – “Анатомія падіння” (Артур Арарі, Жюстін Тріє);
  • Найкращий адаптований сценарій – “Американське чтиво” (Корд Джефферсон);
  • Найкраща операторська робота – Хойте ван Хойтема (“Оппенгеймер”);
  • Найкращі візуальні ефекти – “Годзілла: Мінус Один”;
  • Найкращий звук – “Зона інтересів”;
  • Найкращий оригінальний саундтрек – Людвіг Йоранссон (“Оппенгеймер”);
  • Найкраща пісня – “What was I made for?” від Біллі Айліш (“Барбі”);
  • Найкращий монтаж – “Оппенгеймер”;
  • Найкращий грим і зачіски – “Бідні-нещасні”;
  • Найкращі костюми – “Бідні-нещасні”;
  • Найкраща робота художника-постановника – “Бідні-нещасні”;
  • Найкращий фільм іноземною мовою – “Зона інтересів” (Велика Британія);
  • Найкращий документальний фільм – “20 днів у Маріуполі”;
  • Найкращий ігровий короткометражний фільм – “Дивовижна історія Генрі Шугара”;
  • Найкращий анімаційний короткометражний фільм – “Війну закінчено! Натхненно музикою Джона і Йоко”;
  • Найкращий документальний короткометражний фільм – “Остання ремонтна майстерня”.
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