Фільм “20 днів у Маріуполі” отримав перший в історії України “Оскар”

Фільм режисера Мстислава Чернова про жорстоку облогу російськими загарбниками українського міста Маріуполь у лютому-березні 2022 року “20 днів у Маріуполі” здобув “Оскара” в номінації “Найкращий документальний повнометражний фільм”. Церемонія нагородження відбулася вночі з 10 на 11 березня в Лос-Анджелесі.

Фільм розповідає про події перших 20 днів після початку вторгнення росії на територію України, коли місто Маріуполь опинилося в облозі і зазнало масованих обстрілів і бомбардувань. Чернов і його колеги з агентства Associated Press задокументували початок знищення українського багатосоттисячного міста країною-агресором, життя і смерть мирних жителів, які стали жертвами російської агресії.

Я вдячний. Але напевно я буду першим режисером на цій сцені, який хотів би не робити цей фільм. Я хотів би мати можливість обміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окупувала наші міста, щоб росіяни не вбивали десятки тисяч моїх співгромадян в Україні. Але я не можу змінити історію, не можу змінити минуле. Але ми всі разом – ви і я – ми зараз серед найталановитіших людей світу. Ми можемо зробити так, щоб історію виправити, щоб правда перемогла. І щоб загиблі люди Маріуполя і ті, хто віддав своє життя, щоб їх ніколи не забули. Тому що кіно формує спогади, спогади формують історію, – сказав Мстислав Чернов, отримуючи нагороду.

Зазначимо, у фільму “20 днів у Маріуполі” було чотири конкуренти – це документальні фільми “Бобі Вайн: Народний президент”, “Вічна пам’ять”, “Чотири доньки” і “Вбити тигра”.

Раніше фільм “20 днів у Маріуполі” отримав престижну британську кінопремію BAFTA. А в травні 2023 року в США режисери фільму отримали найвищу нагороду Пулітцерівської премії в номінації “За служіння суспільству”.

Переможці головної кінопремії світу

Головним тріумфатором церемонії нагородження “Оскар-2024” стала історична драма режисера Крістофера Нолана про творця атомної бомби – картина “Оппенгеймер”. І Нолан, і виконавець головної ролі Кілліан Мерфі також узяли дві статуетки, що входять до “Великої п’ятірки” оскарівських нагород – “Найкращий режисер” і “Найкраща чоловіча роль” відповідно.

Із 13 номінацій фільм виграв сім, включно з головною нагородою – “Найкращий фільм”. Слідом за ним іде стрічка “Бідні-нещасні”, якій вдалося вибороти чотири нагороди, і “Зона інтересів”, що отримала дві статуетки.

Список усіх номінацій і переможців “Оскара-2024”