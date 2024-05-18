Хто такі резервісти ЗСУ та чим відрізняються від військовозобов’язаних

Свято День резервіста встановлено президентським указом в 2019 році. В указі відзначається важлива роль резервістів у справі захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, їх готовність у будь-який час стати до лав Збройних Сил.

Так співпало, що саме 18 травня набуває чинності закон №3633-ІХ, спрямований на посилення мобілізації. Окрім іншого, закон передбачає введення нового терміну: замість існуючої «строкової служби» з’являється поняття «базової військової підготовки». Як це працюватиме і як формуватиметься військовий резерв після скасування призову?

Хто є хто

У оновленому Законі «Про військовий обов’язок і військову службу» зазначається, що громадяни України поділяються на:

допризовників – особи, які підлягають взяттю на військовий облік;

призовників – особи, які взяті на військовий облік;

військовослужбовці – особи, які проходять військову службу;

військовозобов’язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших формуваннях на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

резервісти – особи, які проходять службу у військовому резерві ЗСУ та інших формуваннях і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.

По суті резервісти ведуть цивільний спосіб життя і в мирний час роблять кар’єру поза межами збройних сил. Зазвичай це колишні військовослужбовці. В ідеалі резервісти мають проходити регулярну військову підготовку – щомісячні заняття та щорічні навчання для підтримання на належному рівні своїх військових навичок.

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Що таке базова військова підготовка

Базова загальновійськова підготовка проводитиметься з метою здобуття громадянами військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних для виконання конституційного обов’язку щодо захисту України. Тепер така підготовка буде проходити не лише у навчальних частинах ЗСУ, а у всіх закладах освіти, як окрема навчальна дисципліна.

Більш детальний порядок такого навчання ще має ухвалити Кабмін. Втім, із закону вже відомо, що для проходження базової військової служби направлятимуться всі чоловіки віком від 18 до 25 років, придатні за станом здоров’я і які ще не служили. Жінки можуть проходити таку підготовку за бажанням. В якому саме році проходити таке навчання громадяни можуть обрати самостійно: чи при досягненні 19 років, чи в 20, чи, наприклад, в 23 роки.

Направлення на такі збори здійснюватиметься за повісткою, і включатиме проходження медичного огляду та професійно-психологічного відбору.

Строки базової підготовки:

В мирний час – до п’яти місяців, з яких до трьох місяців здійснюється базова загальновійськова підготовка і до двох місяців – фахова підготовка.

Під час дії воєнного стану – до трьох місяців, з яких не менше одного місяця здійснюється базова загальновійськова підготовка і до двох місяців – фахова підготовка.

А от для тих, хто укладає контракт на військову службу, її строки за новим законом можуть варіюватися від 1 до 10 років. Це залежить від звання, посади, роду військ та від того чи проходила людина до цього навчання, наприклад за програмою підготовки офіцерів запасу. Решту молодих людей замість стандартної строкової служби незабаром почнуть масово залучати до базової підготовки. Подробиці дізнаємося після того, як додаткове рішення ухвалить уряд.