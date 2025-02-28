Чому виникають ципки?

– З точки зору медицини, ципки у більшості випадків є проявами холодового дерматиту, який виникає як реакція шкіри на вплив морозу та вітру. Основна причина розвитку такого дерматиту – це надмірна втрата вологи шкірою під впливом низької температури навколишнього середовища та інших несприятливих зовнішніх факторів. Внаслідок зневоднення захисний бар’єр шкіри порушується, і на руках виникають сухі лусочки, болючі тріщини, загрубілі ділянки з почервонінням і лущенням. Іноді подібні проблеми можуть з’являтися й на обличчі, шиї, гомілках або стопах.

Ципки здатні легко виникнути у людини будь-якого віку та статі. Але все ж таки до утворення ципок більш схильні люди з сухою та чутливою шкірою, а також ті, хто нехтує доглядом за руками. Пацієнтів з групи ризику дерматологічні проблеми можуть турбувати не лише взимку, але й цілий рік.

Що може спричинити надмірну сухість?

Окрім погодних умов, спровокувати надмірну сухість шкіри та появу ципок можуть:

постійний контакт шкіри рук з водою та хімічними речовинами (миючими засобами, пральним порошком, антисептичними гелями);

спадковість – схильність до сухості шкіри часто закладена генетично;

алергічні патології пов’язані з порушенням цілісності епідермісу та роботи імунної системи;

гормональний дисбаланс (під час менопаузи);

ендокринні порушення (захворювання щитовидної залози, цукровий діабет тощо);

дефіцит вітамінів та мікроелементів (нестача вітамінів A, B, C, D, E і K, цинку і заліза);

серйозні хронічні захворювання ( атеросклероз, вірусний гепатит, синдром Рейно, васкуліт);

природний процес старіння (з віком багато людей похилого віку страждають на ксероз – патологічну сухість шкіри).

Коли йти до лікаря?

Якщо ципки турбують вас нечасто і після декількох днів використання крему для рук проходять самостійно, нема про що хвилюватися. Але якщо ви систематично спостерігаєте лущення, почервоніння та свербіж на тильному боці долонь, вам потрібна консультація лікаря, інакше мікротріщини можуть перейти в рани на відкритій ділянці шкіри і призвести до інфекції та запалення.

Після обстеження дерматолог виключить захворювання з подібними симптомами (псоріаз, екзему, атопічний дерматит) і порекомендує заходи лікування та профілактики. Для відновлення та зволоження шкіри використовують креми та мазі з пантенолом, сечовиною, фосфоліпідами, пептидами, натуральними оліями, вітамінами А та Е, ланоліном, гіалуроновою та лінолевою кислотами. У деяких випадках призначаються гормональні та антигістамінні засоби. Також при шкірних проблемах ефективною є фізіотерапія, прийом вітамінних комплексів та дієтичних добавок.

Як запобігти проблемі?

Виникненню проблем зі шкірою допоможуть запобігти прості заходи:

завжди носіть із собою легкий зволожуючий крем і використовуйте його протягом дня, як тільки є така можливість;

виключіть використання косметики та засобів для рук, що містять спирт – зокрема, санітайзерів та антибактеріальних серветок;

мийте руки теплою водою та гель-милом зі зволожуючими компонентами або ж дитячим милом.

Допоможуть сік алое та вівсяний кисіль

Від сухості та запалення шкіри на руках добре допомагають ванночки з лікарських трав, обгортання з оливковою олією та змащення рук соком алое.

Для пом’якшення шкіри та загоєння мікротріщин рекомендується ванночка з вівсяного киселю. Розваріть в 1,5 літра води 3 столові ложки вівсяних пластівців. Додайте столову ложку рослинної олії (в ідеалі — лляної). Зануріть у теплий відвар руки на 15-20 хвилин, потім промийте їх водою, висушіть та нанесіть жирний крем.

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