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Юрій Глодан повернувся до дружини і дочки: під Одесою поховали героя поруч із сім’єю

Юрій Глодан повернувся до дружини і дочки: під Одесою поховали героя поруч із сім’єю

Сьогодня, 22 лютого 2024 року, в селищі Авангард, що поруч з Одесою, віддати останню шану Юрію Глодану, чоловіку, чия історія вразила серця багатьох. Коли російська ракета вбила всю його сім’ю, він вирушив на фронт щоб захистити інших українців. І віддав за них своє життя.

Знов разом із сім’єю

Про похорон захиснка у своєму дописі в соцмережі facebook повідомили в Авангардівський селищній раді.

Два роки тому, Юрій втратив свою родину внаслідок трагедії, яка сталася в житловому комплексі “Тірас” у Одесі. Він вийшов на кілька хвилин, і саме тоді російська ракета влучила у його будинок. Його кохана дружина, маленька донька Кіра та теща – всі вони загинули в одну мить.

Юрій Глодан із донькою Кірою на руках

Юрій Глодан із донькою Кірою на руках

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Юрій знайшов сили продовжувати жити, віддавши себе служінню нашій країні. Він приєднався до Третьої штурмової бригади, де боронив Україну до останнього подиху.

Минулої осені Одесу сколихнула новина про його загибель на фронті. І лише зараз, після тривалого очікування, Юрій повернувся додому. Він був похований поруч зі своєю родиною в Авангарді, де вічний спокій знайшли його найближчі та найкоханіші люди.

Памятник Кире и Валерии Глодан

Пам’ятник Кірі та Валерії Глодан а також матеры Валерії – Людмилі

Пам’яті Юрія Глодана

Юрій Глодан народився 23 січня 1992 року в місті Генічеськ Херсонської області. У 2008 році вступив до Одеської юридичної академії. Під час навчання познайомився із майбутньою дружиною Валерією.

Загинув він 12 вересня 2023 року під час звільнення Андріївки поблизу Бахмута. 

Побратими так розповідали про нього: “Цей Воїн справжній штурмовик, який без сумніву і вагань йшов у бій та завжди бездоганно виконував бойові завдання. За час служби у підрозділі Набат (саме такий позивний вибрав для себе Юрій) проявив себе, як мужній воїн та справжній побратим. Досконало володів своєю зброєю та був одним із кращих стрільців у роті. Не знаючи страху і вагань нищив ворога, який прийшов на нашу землю. Друг Набат сталева людина з добрим серцем!”.

У Юрія залишились люблячі батьки та молодша сестричка.  

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Редакція ПРОФІЛЬ

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