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«Пішов до своїх»: на фронті загинув Юрій Глодан, чию родину вбила ракета рашистів у ЖК «Тірас»

«Пішов до своїх»: на фронті загинув Юрій Глодан, чию родину вбила ракета рашистів у ЖК «Тірас»

«Боже, який жах!», «Не вірю!», «Пішов до своїх» – так реагують люди у соцмережах про страшну звістку: на фронті загинув одесит Юрій Глодан.

Юрій Глодан – одесит, який торік після влучання російської ракети в житловий будинок в Одесі втратив тримісячну доньку, дружину, тещу…

Юрий Глодан

З донечкою Кірою до повномасштабної війни. Фото зі сторінки Юрія Глодана у Facebook

Тоді з крихітною Кірою, її мамою та бабусею прощалася вся Одеса. Пам’ятаю обличчя Юрія, який стояв зі свічкою у церкві, де стояли три труни з його рідними…

Юрий Глодан на похоронах своей семьи

Юрій Глодан під час прощання зі своєю родиною, квітень 2022 року

Юрий Глодан на отпевании своей семьи

Потім Юрій зробив свій вибір: пішов добровольцем на фронт.

«Юра – чоловік, батько, воїн, пекар та колега в проєкті Make My Cake, Одеса, де я співвласник. Саме він робив відомі в Одесі паски від нашої кондитерської – цей день був його першим вихідним, він вийшов в магазин, коли повернувся, його світ був зруйнований»,

– згадує його колега.

Тепер – трагічна звістка: Юрій Глодан загинув. Зараз вона розходиться соцмережами по всій Україні.

Сообщение о смерти Юрия Глодана

З Facebook-сторінки Олександра Яковенка

Колега Юрія Олександр Яковенко пише:

«Він поступив як гідний чоловік української нації – пішов в ЗСУ, спочатку АЗОВ, потім 3-тя Штурмова. Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою країну. Світла пам’ять, людина з великим серцем. Центр Європи. 21 століття. Історія української сім’ї».

Центр Європи. 21 століття. Історія української сім’ї… Що ще можна сказати після цих слів?..

Вічна пам’ять!

Фото авторки та з соцмереж

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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