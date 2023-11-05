«Пішов до своїх»: на фронті загинув Юрій Глодан, чию родину вбила ракета рашистів у ЖК «Тірас»

Юрій Глодан – одесит, який торік після влучання російської ракети в житловий будинок в Одесі втратив тримісячну доньку, дружину, тещу…

Тоді з крихітною Кірою, її мамою та бабусею прощалася вся Одеса. Пам’ятаю обличчя Юрія, який стояв зі свічкою у церкві, де стояли три труни з його рідними…

Потім Юрій зробив свій вибір: пішов добровольцем на фронт.

«Юра – чоловік, батько, воїн, пекар та колега в проєкті Make My Cake, Одеса, де я співвласник. Саме він робив відомі в Одесі паски від нашої кондитерської – цей день був його першим вихідним, він вийшов в магазин, коли повернувся, його світ був зруйнований»,

– згадує його колега.

Тепер – трагічна звістка: Юрій Глодан загинув. Зараз вона розходиться соцмережами по всій Україні.

Колега Юрія Олександр Яковенко пише:

«Він поступив як гідний чоловік української нації – пішов в ЗСУ, спочатку АЗОВ, потім 3-тя Штурмова. Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою країну. Світла пам’ять, людина з великим серцем. Центр Європи. 21 століття. Історія української сім’ї».

Центр Європи. 21 століття. Історія української сім’ї… Що ще можна сказати після цих слів?..

Вічна пам’ять!

Фото авторки та з соцмереж