Як і нащо перевіряють українських переселенців?

У серпні 2023 року в Україні розпочалися перевірки місць проживання людей зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Внаслідок такої ідентифікації деяким українцям можуть скасувати соціальні виплати, повідомляють у Міністерстві соціальної політики України.

Повідомляється, що перевірку фактичного місця проживання ВПО проводять територіальні органи Національної соціальної сервісної служби. До них можуть долучатися посадові особи органів соціального захисту населення та/або територіальних громад.

Підставами для перевірки є:

постановка ВПО на облік у межах однієї територіальної громади;

отримання повідомлення про зміну фактичного місця проживання/знаходження отримувача допомоги;

отримання рекомендацій Мінфіну за результатами верифікації.

Про заплановану перевірку людини повинні повідомити не менш як за два календарні дні до її проведення. Відповідні органи зроблять це телефоном або іншим доступним засобом зв’язку, який забезпечить фіксацію повідомлення.

Якщо особа має поважну причину, яка не дозволяє бути присутньою під час перевірки, її відкладуть на два тижні. Протягом 30 днів необхідно надати документи, які підтвердять поважну причину.

Якщо людина зі статусом ВПО відсутня під час перевірки, посадові особи складуть відповідний акт та залишать повідомлення.

Зазначимо, що перевірки стосуються тих, хто одержує фінансову допомогу на проживання. Таким чином, непроходження ідентифікації та/або встановлення невідповідності критеріям протягом 30 днів стає причиною скасування виплат.

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