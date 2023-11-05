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Анекдот дня: як Моня у Софки вибачення просив

Анекдот дня: як Моня у Софки вибачення просив

Доброго ранку, одесити, що не сумують! Цього недільного дня побажаємо-но ми вам не тільки відпочити як слід від трудових буднів, а й провести цей час із користю для душі й тіла. А вже як саме, вирішувати вам.

А щоб день розпочався на позитиві, ловіть наш традиційний одеський анекдот:

Роза Львівна курить на балконі та спостерігає за сусідським Монею, який старанно виводить балончиком на асфальті крик душі: «СОФКА ПРАСТІ…»

Роза Львівна:

– Гей, двієчник, у другому слові помилка. Там не «А», там «О»!!!

– Та нi, тітко Розо, все там правильно. Я таки ще не дописав.

– Ля, ну таки ви подивіться на цього ідіота! Слово, яке ти не дописав, також через «О»…

Послання на асфальті

Вчителька та її життєвий досвід

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