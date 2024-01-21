В Одесі працюють пункти прийому новорічних ялинок – адреси

Одеські комунальники нагадують: у місті продовжують роботу пункти прийому ялинок. Звідси новорічні дерева відправляють на переробку в мульчу та добрива для зелених насаджень.
Прийом ялинок проводиться до кінця січня за такими адресами:
КП «ЖКЗ «Фонтанський»:
- вул. Мала Арнаутська, 7;
- вул. Велика Арнаутська, 83;
- вул. Транспортна, 8а;
- просп. Гагаріна, 23/5;
- вул. Тираспольська, 13.
КП «ЖКЗ «Чорноморський»:
- просп. Небесної Сотні, 83;
- вул. Академіка Корольова, 63а;
- вул. Ільфа та Петрова, 63, корп. 1;
- пл. Незалежності, 1;
- просп. Ак. Глушка, 1/В.
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КП «ЖКЗ «Вузовський»:
- вул. Шишкіна, 52/2А;
- вул. Варненська, 5/2;
- просп. Небесної Сотні, 4;
- вул. Героїв Крут, 3.
КП «ЖКЗ «Хмельницький»:
- вул. Балківська, 199;
- вул. Середня, 47;
- вул. Болгарська, 16;
- вул. Б. Хмельницького, 64.
КП «ЖКЗ «Пересипський»:
- вул. Ат. Чепіги, 9;
- вул. Далекосхідна, 6.
КК «КЛЕВЕР»:
- вул. Висоцького, 20;
- вул. Заболотного, 12;
- вул. Марсельська, 5;
- вул. Лузанівська, 67;
- вул. Чорноморського козацтва, 167.
- КП «ЖКЗ «Порто-Франківський»:
- вул. Десятого квітня, 4;
- вул. Канатна, 19-21;
- просп. Олександрівський, 27.
КП «ЖКЗ «Черемушки»:
- вул. Святослава Ріхтера, 2-2Б (майданчик).
КК «Сервіс плюс»:
- вул. Філатова, 86;
- вул. Черняховського, 18.