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В Одесі працюють пункти прийому новорічних ялинок – адреси

В Одесі працюють пункти прийому новорічних ялинок – адреси

Одеські комунальники нагадують: у місті продовжують роботу пункти прийому ялинок. Звідси новорічні дерева відправляють на переробку в мульчу та добрива для зелених насаджень.

Прийом ялинок проводиться до кінця січня за такими адресами:

КП «ЖКЗ «Фонтанський»:

  • вул. Мала Арнаутська, 7;
  • вул. Велика Арнаутська, 83;
  • вул. Транспортна, 8а;
  • просп. Гагаріна, 23/5;
  • вул. Тираспольська, 13.

КП «ЖКЗ «Чорноморський»:

  • просп. Небесної Сотні, 83;
  • вул. Академіка Корольова, 63а;
  • вул. Ільфа та Петрова, 63, корп. 1;
  • пл. Незалежності, 1;
  • просп. Ак. Глушка, 1/В.

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КП «ЖКЗ «Вузовський»:

  • вул. Шишкіна, 52/2А;
  • вул. Варненська, 5/2;
  • просп. Небесної Сотні, 4;
  • вул. Героїв Крут, 3.

КП «ЖКЗ «Хмельницький»:

  • вул. Балківська, 199;
  • вул. Середня, 47;
  • вул. Болгарська, 16;
  • вул. Б. Хмельницького, 64.

КП «ЖКЗ «Пересипський»:

  • вул. Ат. Чепіги, 9;
  • вул. Далекосхідна, 6.

КК «КЛЕВЕР»:

  • вул. Висоцького, 20;
  • вул. Заболотного, 12;
  • вул. Марсельська, 5;
  • вул. Лузанівська, 67;
  • вул. Чорноморського козацтва, 167.
  • КП «ЖКЗ «Порто-Франківський»:
  • вул. Десятого квітня, 4;
  • вул. Канатна, 19-21;
  • просп. Олександрівський, 27.

КП «ЖКЗ «Черемушки»:

  • вул. Святослава Ріхтера, 2-2Б (майданчик).

КК «Сервіс плюс»:

  • вул. Філатова, 86;
  • вул. Черняховського, 18.
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