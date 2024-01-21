В Одесі працюють пункти прийому новорічних ялинок – адреси

Прибираємо новорічну ялинку: коли і як це зробити правильно Хоч би якими були гарні новорічні та різдвяні свята, але врешті-решт і вони виходять на фінішну пряму. І ось уже настає час прощатися з красунею-ялинкою і знімати святковий декор… Але багато хто, бажаючи продовжити новорічний настрій, не поспішає позбавлятися ялинки. Чи правильно це? І чому цей процес краще не затягувати? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ