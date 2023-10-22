Дивні дворики, незвичні балкони: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

16 жовтня

Отакий котячий готель з ресторанчиком облаштували жителі у своєму дворику на вулицi Гоголя:

17 жовтня

Хто сказав, що щастя не можна купити? А от в Одесі можна! Щастя, а ще кохання та удачу можна спокійно собі придбати в аптеці на головній вулиці міста. Продається все це «у крупинках»:

18 жовтня

Субота та неділя… Ви теж помітили, як в ці дні ворота будинків навкруги Старокінного ринку змінюють своє пряме призначення?

19 жовтня

Стінопис на честь захисників України «Бути воїном – жити вічно» з’явився на розі провулка Короленка та бульвару Жванецького в червні цього року. З того часу біля нього – завжди свіжі квіти…

20 жовтня

Куточок затишної Одеси в період оксамитового сезону… Ні, це не старий одеський дворик біля моря. Це креативно оформлена фотозона на Одеській кіностудії...

21 жовтня

Дворик у тихому одеському центрі… Отаку незвичайну сушарку зробили жителі. І слугує за своїм прямим призначенням, і зроблена майстерно – і сушарка, і артоб’єкт на фоні настінного живопису:

22 жовтня

Як одесити прикрашають власні балкони? Та як завгодно – в залежності від ситуації, власних уподобань та пори року. А можна й так, як оцей, в історичному провулку – у «стилі мінімалізму» та з користю:

Фото авторки