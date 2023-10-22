Дивні дворики, незвичні балкони: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Лише одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 16 по 22 жовтня?
16 жовтня
Отакий котячий готель з ресторанчиком облаштували жителі у своєму дворику на вулицi Гоголя:
17 жовтня
Хто сказав, що щастя не можна купити? А от в Одесі можна! Щастя, а ще кохання та удачу можна спокійно собі придбати в аптеці на головній вулиці міста. Продається все це «у крупинках»:
18 жовтня
Субота та неділя… Ви теж помітили, як в ці дні ворота будинків навкруги Старокінного ринку змінюють своє пряме призначення?
19 жовтня
Стінопис на честь захисників України «Бути воїном – жити вічно» з’явився на розі провулка Короленка та бульвару Жванецького в червні цього року. З того часу біля нього – завжди свіжі квіти…
20 жовтня
Куточок затишної Одеси в період оксамитового сезону… Ні, це не старий одеський дворик біля моря. Це креативно оформлена фотозона на Одеській кіностудії...
21 жовтня
Дворик у тихому одеському центрі… Отаку незвичайну сушарку зробили жителі. І слугує за своїм прямим призначенням, і зроблена майстерно – і сушарка, і артоб’єкт на фоні настінного живопису:
22 жовтня
Як одесити прикрашають власні балкони? Та як завгодно – в залежності від ситуації, власних уподобань та пори року. А можна й так, як оцей, в історичному провулку – у «стилі мінімалізму» та з користю:
Фото авторки