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Абетка влади: за що відповідають департаменти та управління Одеської міськради (продовження)

Абетка влади: за що відповідають департаменти та управління Одеської міськради (продовження)

Одесити активно ставлять запитання місцевій владі, але часто не знають кому спрямувати своє звернення. «Одеське життя» підготувало цикл статей з докладним описом обов’язків профільних департаментів і управлінь, що входять до їхнього складу.

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Департамент культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

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Завдання департаменту – розвиток і збереження культурної спадщини Одеси. Зокрема, охорона і реставрація пам’яток історії, архітектури, містобудування, монументального мистецтва. А також – контроль за дотриманням затвердженої містобудівної документації під час планування і забудови в межах зони охорони культурної спадщини. 

  • Директор департаменту – Іван Ліптуга;
  • Думська пл. 1, каб. 221,
  • тел. (048) 723-02-98.

Управління культури

  • начальник – Людмила Крижалко;
  • вул. Катерининська, 14, 
  • тел.: (048) 723-84-73, (048) 723-63-36. 

Управління туризму

  • начальник – Станіслав Покровський, 
  • вул. Катерининська, 14, тел. (048) 725-24-24.

Управління по роботі з ЮНЕСКО та охорони культурної спадщини

  • начальник – Федір Стоянов;
  • вул. Катерининська, 14, тел. (048) 705-15-28. 

Департамент міського господарства

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Займається сферою ЖКГ, паливно-енергетичним комплексом, міським електротранспортом. Несе відповідальність за надання одеситам якісних житлово-комунальних послуг. Забезпечує зовнішнє освітлення міста. Контролює утримання в належному стані кладовищ, військових поховань і меморіальних комплексів. Зобов’язаний проводити капітальні ремонти багатоквартирних житлових будинків комунальної власності, у тому числі внутрішніх інженерних мереж. Розробляє та здійснює програми сприяння ОСББ. Розглядає заяви громадян, які потребують надання житла з фонду для тимчасового проживання. 

  • Директор – Леонід Гребенюк, 
  • вул. Косівська, 2д, каб. 132. 

Графік особистого прийому громадян: 

  • понеділок – з 14.00 до 17.00; 
  • вівторок – з 10.00 до 13.00.

Номери телефонів:

  • Телефон для запису на особистий прийом: (048) 705-48-54. 
  • Телефони для аварійних ситуацій: (048) 705-48-84, (067) 705-84-48 – цілодобово.
  • Оперативний міський центр “Швидка комунальна допомога”: 15-01.

Департамент муніципальної безпеки

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Повинен забезпечувати громадський порядок, вести облік фонду споруд цивільного захисту, вживати заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проводити пошуково- та аварійно-рятувальні роботи. До обов’язків департаменту також входить спорудження укриттів для населення. 

  • Директор – Віктор Кузнєцов, 
  • вул. Розкидайлівська, 67а, каб. 301, 
  • тел. (048) 705-51-71. 
  • Графік особистого прийому громадян: вівторок – з 9.30 до 12.00. Записатися на прийом можна на сайті департаменту. 

Департамент надання адміністративних послуг

Приймає звернення громадян щодо надання адміністративних послуг. Надає паспортні послуги та послуги реєстрації місця проживання. 

  • Директор-адміністратор – Анастасія Потапенко, 
  • вул. Косівська, 2д. 
  • Графік особистого прийому громадян: вівторок – з 14.00 до 17.00. Попередній запис за телефоном (048) 737-60-98.
  • Телефони кол-центру: 15-35, (048) 705-55-55.

Департамент освіти і науки

Забезпечує доступність дошкільної, початкової, базової середньої, профільної та позашкільної освіти в закладах освіти комунальної власності. У тому числі для дітей з особливими освітніми потребами. Контролює організацію харчування в навчальних закладах. 

Серед обов’язків департаменту – виявлення і розвиток обдарованих дітей, а також протидія дискримінації та булінгу учнів.

  • Директор – Олена Буйневич, 
  • вул. Канатна, 134, каб. 207. 
  • Графік прийому громадян: понеділок – з 13.30 до 15.30. Телефон попереднього запису: (048) 725-35-93.
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Вероника Поліщук ПРОФІЛЬ

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