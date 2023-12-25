Абетка влади: за що відповідають департаменти та управління Одеської міськради (продовження)

Одесити активно ставлять запитання місцевій владі, але часто не знають кому спрямувати своє звернення. «Одеське життя» підготувало цикл статей з докладним описом обов’язків профільних департаментів і управлінь, що входять до їхнього складу.
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Департамент культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Завдання департаменту – розвиток і збереження культурної спадщини Одеси. Зокрема, охорона і реставрація пам’яток історії, архітектури, містобудування, монументального мистецтва. А також – контроль за дотриманням затвердженої містобудівної документації під час планування і забудови в межах зони охорони культурної спадщини.
- Директор департаменту – Іван Ліптуга;
- Думська пл. 1, каб. 221,
- тел. (048) 723-02-98.
Управління культури
- начальник – Людмила Крижалко;
- вул. Катерининська, 14,
- тел.: (048) 723-84-73, (048) 723-63-36.
Управління туризму
- начальник – Станіслав Покровський,
- вул. Катерининська, 14, тел. (048) 725-24-24.
Управління по роботі з ЮНЕСКО та охорони культурної спадщини
- начальник – Федір Стоянов;
- вул. Катерининська, 14, тел. (048) 705-15-28.
Департамент міського господарства
Займається сферою ЖКГ, паливно-енергетичним комплексом, міським електротранспортом. Несе відповідальність за надання одеситам якісних житлово-комунальних послуг. Забезпечує зовнішнє освітлення міста. Контролює утримання в належному стані кладовищ, військових поховань і меморіальних комплексів. Зобов’язаний проводити капітальні ремонти багатоквартирних житлових будинків комунальної власності, у тому числі внутрішніх інженерних мереж. Розробляє та здійснює програми сприяння ОСББ. Розглядає заяви громадян, які потребують надання житла з фонду для тимчасового проживання.
- Директор – Леонід Гребенюк,
- вул. Косівська, 2д, каб. 132.
Графік особистого прийому громадян:
- понеділок – з 14.00 до 17.00;
- вівторок – з 10.00 до 13.00.
Номери телефонів:
- Телефон для запису на особистий прийом: (048) 705-48-54.
- Телефони для аварійних ситуацій: (048) 705-48-84, (067) 705-84-48 – цілодобово.
- Оперативний міський центр “Швидка комунальна допомога”: 15-01.
Департамент муніципальної безпеки
Повинен забезпечувати громадський порядок, вести облік фонду споруд цивільного захисту, вживати заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проводити пошуково- та аварійно-рятувальні роботи. До обов’язків департаменту також входить спорудження укриттів для населення.
- Директор – Віктор Кузнєцов,
- вул. Розкидайлівська, 67а, каб. 301,
- тел. (048) 705-51-71.
- Графік особистого прийому громадян: вівторок – з 9.30 до 12.00. Записатися на прийом можна на сайті департаменту.
Департамент надання адміністративних послуг
Приймає звернення громадян щодо надання адміністративних послуг. Надає паспортні послуги та послуги реєстрації місця проживання.
- Директор-адміністратор – Анастасія Потапенко,
- вул. Косівська, 2д.
- Графік особистого прийому громадян: вівторок – з 14.00 до 17.00. Попередній запис за телефоном (048) 737-60-98.
- Телефони кол-центру: 15-35, (048) 705-55-55.
Департамент освіти і науки
Забезпечує доступність дошкільної, початкової, базової середньої, профільної та позашкільної освіти в закладах освіти комунальної власності. У тому числі для дітей з особливими освітніми потребами. Контролює організацію харчування в навчальних закладах.
Серед обов’язків департаменту – виявлення і розвиток обдарованих дітей, а також протидія дискримінації та булінгу учнів.
- Директор – Олена Буйневич,
- вул. Канатна, 134, каб. 207.
- Графік прийому громадян: понеділок – з 13.30 до 15.30. Телефон попереднього запису: (048) 725-35-93.