Абетка влади: за що відповідають департаменти та управління Одеської міськради (продовження)

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Департамент культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

Завдання департаменту – розвиток і збереження культурної спадщини Одеси. Зокрема, охорона і реставрація пам’яток історії, архітектури, містобудування, монументального мистецтва. А також – контроль за дотриманням затвердженої містобудівної документації під час планування і забудови в межах зони охорони культурної спадщини.

Директор департаменту – Іван Ліптуга;

Думська пл. 1, каб. 221,

тел. (048) 723-02-98.

Управління культури

начальник – Людмила Крижалко;

вул. Катерининська, 14,

тел.: (048) 723-84-73, (048) 723-63-36.

Управління туризму

начальник – Станіслав Покровський,

вул. Катерининська, 14, тел. (048) 725-24-24.

Управління по роботі з ЮНЕСКО та охорони культурної спадщини

начальник – Федір Стоянов;

вул. Катерининська, 14, тел. (048) 705-15-28.

Департамент міського господарства

Займається сферою ЖКГ, паливно-енергетичним комплексом, міським електротранспортом. Несе відповідальність за надання одеситам якісних житлово-комунальних послуг. Забезпечує зовнішнє освітлення міста. Контролює утримання в належному стані кладовищ, військових поховань і меморіальних комплексів. Зобов’язаний проводити капітальні ремонти багатоквартирних житлових будинків комунальної власності, у тому числі внутрішніх інженерних мереж. Розробляє та здійснює програми сприяння ОСББ. Розглядає заяви громадян, які потребують надання житла з фонду для тимчасового проживання.

Директор – Леонід Гребенюк,

вул. Косівська, 2д, каб. 132.

Графік особистого прийому громадян:

понеділок – з 14.00 до 17.00;

вівторок – з 10.00 до 13.00.

Номери телефонів:

Телефон для запису на особистий прийом: (048) 705-48-54.

Телефони для аварійних ситуацій: (048) 705-48-84, (067) 705-84-48 – цілодобово.

Оперативний міський центр “Швидка комунальна допомога”: 15-01.

Департамент муніципальної безпеки

Повинен забезпечувати громадський порядок, вести облік фонду споруд цивільного захисту, вживати заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проводити пошуково- та аварійно-рятувальні роботи. До обов’язків департаменту також входить спорудження укриттів для населення.

Директор – Віктор Кузнєцов,

вул. Розкидайлівська, 67а, каб. 301,

тел. (048) 705-51-71.

Графік особистого прийому громадян: вівторок – з 9.30 до 12.00. Записатися на прийом можна на сайті департаменту.

Департамент надання адміністративних послуг

Приймає звернення громадян щодо надання адміністративних послуг. Надає паспортні послуги та послуги реєстрації місця проживання.

Директор-адміністратор – Анастасія Потапенко,

вул. Косівська, 2д.

Графік особистого прийому громадян: вівторок – з 14.00 до 17.00. Попередній запис за телефоном (048) 737-60-98.

Телефони кол-центру: 15-35, (048) 705-55-55.

Департамент освіти і науки

Забезпечує доступність дошкільної, початкової, базової середньої, профільної та позашкільної освіти в закладах освіти комунальної власності. У тому числі для дітей з особливими освітніми потребами. Контролює організацію харчування в навчальних закладах.

Серед обов’язків департаменту – виявлення і розвиток обдарованих дітей, а також протидія дискримінації та булінгу учнів.

Директор – Олена Буйневич,

вул. Канатна, 134, каб. 207.

Графік прийому громадян: понеділок – з 13.30 до 15.30. Телефон попереднього запису: (048) 725-35-93.