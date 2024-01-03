Абетка влади: за що відповідають департаменти Одеської міськради (продовження)

Поставити запитання міськраді Одеси хотіли б багато одеситів, але вони часто не знають, кому конкретно направити звернення. «Одеське життя» підготувала цикл статей із докладним описом обов’язків чиновників, профільних департаментів і управлінь, що входять до їхнього складу.
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Департамент охорони здоров’я
Відповідає за забезпечення медичною допомогою населення в лікувально-профілактичних закладах комунальної власності та контролює їхню діяльність. Займається профілактикою захворювань і наданням допомоги, пов’язаної з охороною материнства і дитинства. Забезпечує пільгові категорії населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.
- В.о. директора — Левон Нікогосян.
- Адреса: вул. Коблевська, 13.
Графік прийому громадян:
- другий і четвертий вівторок місяця — з 15.00 до 16.45.
- Попередній запис за телефоном (048) 753-15-75.
- Телефон сектору звернення громадян: (048) 705-76-32.
Департамент праці та соціальної політики
Забезпечує соціальний захист населення. Надає підтримку людям з інвалідністю, людям похилого віку, ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції, захисникам і захисницям України, членам родин загиблих, внутрішньо переміщеним особам, вразливим верствам населення та іншим категоріям громадян, які мають право на пільги.
Призначає і виплачує соціальні допомоги та компенсації.
- Директор — Олена Китайська.
- Адреса: вул. Косівська, 2д, каб. 132.
- Графік особистого прийому громадян: середа — з 9.00 до 11.30.
- Телефони для попереднього запису: (048) 705-93-71, (048) 705-10-90.
Прийом звернень про первинне призначення соцдопомоги проводиться в районних офісах департаменту за графіком:
- понеділок — четвер з 9.00 до 16.45;
- п’ятниця — 9.00 до 15.45.
Заявки можна надсилати поштою або на електронну адресу: [email protected].
У всіх офісах працюють телефони гарячої лінії.
Київський район
- Адреса: вул. Корольова, 9.
- Телефон: (048) 705-41-75 (76).
Хаджибейський район
- Адреса: вул. Косівська, 2д
- Телефон: (048) 705-10-98, (048) 705-16-60 (68).
Приморський район
- Адреса: вул. Армійська, 9.
- Телефон: (048) 705 13 09.
Пересипський район
- Адреса: пр-т Добровольського, 120а.
- Телефон: (048) 770-13-70, (048) 700-89-48, (094) 995-53-70; (094) 953-19-48.
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху
Відповідає за обслуговування населення підприємствами дорожньо-транспортного комплексу та телекомунікацій. Контролює дотримання вимог Правил дорожнього руху та Правил паркування транспортних засобів. Має право на тимчасове затримання транспортного засобу з організацією його подальшого зберігання.
Контролює обладнання доріг і вулиць технічними засобами регулювання дорожнього руху. Організовує будівництво, реконструкцію та ремонт зупинок громадського транспорту, встановлення дорожніх знаків та їх обслуговування.
- Директор — Володимир Хитренко.
- Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 18, каб. 201.
Графік особистого прийому громадян:
- Вівторок — з 13.00 до 15.00.
- Телефон для попереднього запису: (048) 705-98-05.
Юридичний департамент
Здійснює державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців. Розглядає звернення громадян з правових питань, пов’язаних з діяльністю міськради, виконкому та міського голови.
- В. о. директора — Тетяна Жилкіна.
- Адреса: Думська пл., 1, каб. 315.
- Графік особистого прийому громадян: перший і третій четвер кожного місяця — з 15.00 до 17.00.
- Телефон для попереднього запису: (048) 779-13-20.
Управління державної реєстрації при департаменті приймає заяви з питань державної реєстрації, прав на нерухоме майно та їхніх обтяжень також лише за попереднім записом.
Телефон: (048) 705-63-40.
Департамент координує роботу КП «Право», що надає юридичні послуги.
Адреса: Думська пл., 1, тел. (048) 722-31-17.
А також — організовує діяльність спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги в Одесі. Консультацію з правових питань тут можна отримати протягом робочого тижня з 9.00 до 17.00 години.
Приморський район
- вул. Канатна, 134, каб. 12а, тел. (048) 705-05-04;
- вул. Черняховського, 6, каб. 310а, тел. (048) 705-05-08.
Київський район
вул. Ак. Корольова, 9, каб. 109, тел. (048) 705-05-11.
Хаджибейський район
вул. Ген. Петрова, 22, каб. 105, тел. (048) 705-05-07.
Пересипський район
пр-т Добровольського, 106б, каб. 408, тел. (048) 705 05 06.
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