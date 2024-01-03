Абетка влади: за що відповідають департаменти Одеської міськради (продовження)

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Департамент охорони здоров’я

Відповідає за забезпечення медичною допомогою населення в лікувально-профілактичних закладах комунальної власності та контролює їхню діяльність. Займається профілактикою захворювань і наданням допомоги, пов’язаної з охороною материнства і дитинства. Забезпечує пільгові категорії населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

В.о. директора — Левон Нікогосян.

Адреса: вул. Коблевська, 13.

Графік прийому громадян:

другий і четвертий вівторок місяця — з 15.00 до 16.45.

Попередній запис за телефоном (048) 753-15-75.

Телефон сектору звернення громадян: (048) 705-76-32.

Департамент праці та соціальної політики

Забезпечує соціальний захист населення. Надає підтримку людям з інвалідністю, людям похилого віку, ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції, захисникам і захисницям України, членам родин загиблих, внутрішньо переміщеним особам, вразливим верствам населення та іншим категоріям громадян, які мають право на пільги.

Призначає і виплачує соціальні допомоги та компенсації.

Директор — Олена Китайська.

Адреса: вул. Косівська, 2д, каб. 132.

Графік особистого прийому громадян: середа — з 9.00 до 11.30.

Телефони для попереднього запису: (048) 705-93-71, (048) 705-10-90.

Прийом звернень про первинне призначення соцдопомоги проводиться в районних офісах департаменту за графіком:

понеділок — четвер з 9.00 до 16.45;

п’ятниця — 9.00 до 15.45.

Заявки можна надсилати поштою або на електронну адресу: [email protected].

У всіх офісах працюють телефони гарячої лінії.

Київський район

Адреса: вул. Корольова, 9.

Телефон: (048) 705-41-75 (76).

Хаджибейський район

Адреса: вул. Косівська, 2д

Телефон: (048) 705-10-98, (048) 705-16-60 (68).

Приморський район

Адреса: вул. Армійська, 9.

Телефон: (048) 705 13 09.

Пересипський район

Адреса: пр-т Добровольського, 120а.

Телефон: (048) 770-13-70, (048) 700-89-48, (094) 995-53-70; (094) 953-19-48.

Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху

Відповідає за обслуговування населення підприємствами дорожньо-транспортного комплексу та телекомунікацій. Контролює дотримання вимог Правил дорожнього руху та Правил паркування транспортних засобів. Має право на тимчасове затримання транспортного засобу з організацією його подальшого зберігання.

Контролює обладнання доріг і вулиць технічними засобами регулювання дорожнього руху. Організовує будівництво, реконструкцію та ремонт зупинок громадського транспорту, встановлення дорожніх знаків та їх обслуговування.

Директор — Володимир Хитренко.

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 18, каб. 201.

Графік особистого прийому громадян:

Вівторок — з 13.00 до 15.00.

Телефон для попереднього запису: (048) 705-98-05.

Юридичний департамент

Здійснює державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців. Розглядає звернення громадян з правових питань, пов’язаних з діяльністю міськради, виконкому та міського голови.

В. о. директора — Тетяна Жилкіна.

Адреса: Думська пл., 1, каб. 315.

Графік особистого прийому громадян: перший і третій четвер кожного місяця — з 15.00 до 17.00.

Телефон для попереднього запису: (048) 779-13-20.

Управління державної реєстрації при департаменті приймає заяви з питань державної реєстрації, прав на нерухоме майно та їхніх обтяжень також лише за попереднім записом.

Телефон: (048) 705-63-40.

Департамент координує роботу КП «Право», що надає юридичні послуги.

Адреса: Думська пл., 1, тел. (048) 722-31-17.

А також — організовує діяльність спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги в Одесі. Консультацію з правових питань тут можна отримати протягом робочого тижня з 9.00 до 17.00 години.

Приморський район

вул. Канатна, 134, каб. 12а, тел. (048) 705-05-04;

вул. Черняховського, 6, каб. 310а, тел. (048) 705-05-08.

Київський район

вул. Ак. Корольова, 9, каб. 109, тел. (048) 705-05-11.

Хаджибейський район

вул. Ген. Петрова, 22, каб. 105, тел. (048) 705-05-07.

Пересипський район

пр-т Добровольського, 106б, каб. 408, тел. (048) 705 05 06.

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