Новини Одеси та Одеської області

Абетка влади: за що відповідають департаменти Одеської міськради (продовження)

Абетка влади: за що відповідають департаменти Одеської міськради (продовження)

Поставити запитання міськраді Одеси хотіли б багато одеситів, але вони часто не знають, кому конкретно направити звернення. «Одеське життя» підготувала цикл статей із докладним описом обов’язків чиновників, профільних департаментів і управлінь, що входять до їхнього складу.

Читайте також попередню статтю: за що відповідають департаменти та управління Одеської міськради

Департамент охорони здоров’я

кімната в лікарні

Відповідає за забезпечення медичною допомогою населення в лікувально-профілактичних закладах комунальної власності та контролює їхню діяльність. Займається профілактикою захворювань і наданням допомоги, пов’язаної з охороною материнства і дитинства. Забезпечує пільгові категорії населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

  • В.о. директора — Левон Нікогосян.
  • Адреса: вул. Коблевська, 13.

Графік прийому громадян:

  • другий і четвертий вівторок місяця — з 15.00 до 16.45.
  • Попередній запис за телефоном (048) 753-15-75.
  • Телефон сектору звернення громадян: (048) 705-76-32.

Департамент праці та соціальної політики

ЦНАП Одеса

Забезпечує соціальний захист населення. Надає підтримку людям з інвалідністю, людям похилого віку, ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції, захисникам і захисницям України, членам родин загиблих, внутрішньо переміщеним особам, вразливим верствам населення та іншим категоріям громадян, які мають право на пільги.

Призначає і виплачує соціальні допомоги та компенсації.

  • Директор — Олена Китайська.
  • Адреса: вул. Косівська, 2д, каб. 132.
  • Графік особистого прийому громадян: середа — з 9.00 до 11.30.
  • Телефони для попереднього запису: (048) 705-93-71, (048) 705-10-90.

Прийом звернень про первинне призначення соцдопомоги проводиться в районних офісах департаменту за графіком:

  • понеділок — четвер з 9.00 до 16.45;
  • п’ятниця — 9.00 до 15.45.

Заявки можна надсилати поштою або на електронну адресу: [email protected].

У всіх офісах працюють телефони гарячої лінії.

Київський район

  • Адреса: вул. Корольова, 9.
  • Телефон: (048) 705-41-75 (76).

Хаджибейський район

  • Адреса: вул. Косівська, 2д
  • Телефон: (048) 705-10-98, (048) 705-16-60 (68).

Приморський район

  • Адреса: вул. Армійська, 9.
  • Телефон: (048) 705 13 09.

Пересипський район

  • Адреса: пр-т Добровольського, 120а.
  • Телефон: (048) 770-13-70, (048) 700-89-48, (094) 995-53-70; (094) 953-19-48.

Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху

трамвай трисекційний

Відповідає за обслуговування населення підприємствами дорожньо-транспортного комплексу та телекомунікацій. Контролює дотримання вимог Правил дорожнього руху та Правил паркування транспортних засобів. Має право на тимчасове затримання транспортного засобу з організацією його подальшого зберігання.

Контролює обладнання доріг і вулиць технічними засобами регулювання дорожнього руху. Організовує будівництво, реконструкцію та ремонт зупинок громадського транспорту, встановлення дорожніх знаків та їх обслуговування.

  • Директор — Володимир Хитренко.
  • Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 18, каб. 201.

Графік особистого прийому громадян:

  • Вівторок — з 13.00 до 15.00.
  • Телефон для попереднього запису: (048) 705-98-05.

Юридичний департамент

підписання договору

Здійснює державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців. Розглядає звернення громадян з правових питань, пов’язаних з діяльністю міськради, виконкому та міського голови.

  • В. о. директора — Тетяна Жилкіна.
  • Адреса: Думська пл., 1, каб. 315.
  • Графік особистого прийому громадян: перший і третій четвер кожного місяця — з 15.00 до 17.00.
  • Телефон для попереднього запису: (048) 779-13-20.

Управління державної реєстрації при департаменті приймає заяви з питань державної реєстрації, прав на нерухоме майно та їхніх обтяжень також лише за попереднім записом.

Телефон: (048) 705-63-40.

Департамент координує роботу КП «Право», що надає юридичні послуги.

Адреса: Думська пл., 1, тел. (048) 722-31-17.

А також — організовує діяльність спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги в Одесі. Консультацію з правових питань тут можна отримати протягом робочого тижня з 9.00 до 17.00 години.

Приморський район

  • вул. Канатна, 134, каб. 12а, тел. (048) 705-05-04;
  • вул. Черняховського, 6, каб. 310а, тел. (048) 705-05-08.

Київський район

вул. Ак. Корольова, 9, каб. 109, тел. (048) 705-05-11.

Хаджибейський район

вул. Ген. Петрова, 22, каб. 105, тел. (048) 705-05-07.

Пересипський район

пр-т Добровольського, 106б, каб. 408, тел. (048) 705 05 06.

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Вероника Поліщук ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати