День народження газону та медові дива: сім миттєвостей одеського тижня

День народження газону та медові дива: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з третього по дев’яте червня?

3 червня

На Новому базарі: пухнаста реклама завжди в моді!

На Новом рынке

4 червня

Чи то вітер на газон у тихому центрі кульку приніс. Чи то газон сьогодні святкує день народження…

На газоне

5 червня

На фасаді ТЦ «Острів», що біля Привозу, з’явилися кумедні мультяшні малюночки.

Зверята

Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.

6 червня

Отак ідеш собі по звичайній вулиці у тихому центрі міста, а перед тобою – справжній вишневий сад.

Вишня

7 червня

Отакий артоб’єкт у вигляді старенького одеського будиночка з’явився у дворику Одеської національної наукової бібліотеки на вул. Пастера:

Арт-объект на Пастера

8 червня

Приємно зустріти на одеській вулиці корисну пораду. Особливо якщо вона з присмаком гумору.

Полезный совет

9 червня

Найвідоміша реклама на одеських ринках: написати поруч з продуктом «мед» – і вважається, що люди кинуться купляти. От ще поруч з салом таке не пишуть. А було б цікаво побачити реакцію покупців.

Фото дня: медовая реклама

Фото авторки

Avatar photo
Мария Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk