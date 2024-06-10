День народження газону та медові дива: сім миттєвостей одеського тижня

3 червня

На Новому базарі: пухнаста реклама завжди в моді!

4 червня

Чи то вітер на газон у тихому центрі кульку приніс. Чи то газон сьогодні святкує день народження…

5 червня

На фасаді ТЦ «Острів», що біля Привозу, з’явилися кумедні мультяшні малюночки.

Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.

6 червня

Отак ідеш собі по звичайній вулиці у тихому центрі міста, а перед тобою – справжній вишневий сад.

7 червня

Отакий артоб’єкт у вигляді старенького одеського будиночка з’явився у дворику Одеської національної наукової бібліотеки на вул. Пастера:

8 червня

Приємно зустріти на одеській вулиці корисну пораду. Особливо якщо вона з присмаком гумору.

9 червня

Найвідоміша реклама на одеських ринках: написати поруч з продуктом «мед» – і вважається, що люди кинуться купляти. От ще поруч з салом таке не пишуть. А було б цікаво побачити реакцію покупців.

Фото авторки