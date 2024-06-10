День народження газону та медові дива: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з третього по дев’яте червня?
3 червня
На Новому базарі: пухнаста реклама завжди в моді!
4 червня
Чи то вітер на газон у тихому центрі кульку приніс. Чи то газон сьогодні святкує день народження…
5 червня
На фасаді ТЦ «Острів», що біля Привозу, з’явилися кумедні мультяшні малюночки.
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6 червня
Отак ідеш собі по звичайній вулиці у тихому центрі міста, а перед тобою – справжній вишневий сад.
7 червня
Отакий артоб’єкт у вигляді старенького одеського будиночка з’явився у дворику Одеської національної наукової бібліотеки на вул. Пастера:
8 червня
Приємно зустріти на одеській вулиці корисну пораду. Особливо якщо вона з присмаком гумору.
9 червня
Найвідоміша реклама на одеських ринках: написати поруч з продуктом «мед» – і вважається, що люди кинуться купляти. От ще поруч з салом таке не пишуть. А було б цікаво побачити реакцію покупців.
Фото авторки