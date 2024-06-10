День рождения газона и медовые чудеса: семь мгновений одесской недели

3 июня

На Новом базаре: пушистая реклама всегда в моде!

4 июня

То ли ветер на газон в тихом центре шарик принес. То ли газон сегодня празднует день рождения…

5 июня

На фасаде ТЦ «Остров», который расположен рядом с Привозом, появились мультяшные зверята.

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6 июня

Вот так идешь себе по обычной улице в центре города, а перед тобой – настоящий вишневый сад:

7 июня

Вот такой арт-объект в виде старенького одесского домика появился во дворике Одесской национальной научной библиотеки на улице Пастера:

8 июня

Приятно встретить на одесской улице полезный совет. Особенно если он с привкусом юмора:

9 июня

Самая распространенная реклама на одесских рынках: написать рядом с продуктом «мед» – и считается, что люди кинуться покупать. Вот еще рядом с салом такое не пишут. А было бы интересно увидеть реакцию покупателей.

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