День рождения газона и медовые чудеса: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с третьего по девятое июня?
3 июня
На Новом базаре: пушистая реклама всегда в моде!
4 июня
То ли ветер на газон в тихом центре шарик принес. То ли газон сегодня празднует день рождения…
5 июня
На фасаде ТЦ «Остров», который расположен рядом с Привозом, появились мультяшные зверята.
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6 июня
Вот так идешь себе по обычной улице в центре города, а перед тобой – настоящий вишневый сад:
7 июня
Вот такой арт-объект в виде старенького одесского домика появился во дворике Одесской национальной научной библиотеки на улице Пастера:
8 июня
Приятно встретить на одесской улице полезный совет. Особенно если он с привкусом юмора:
9 июня
Самая распространенная реклама на одесских рынках: написать рядом с продуктом «мед» – и считается, что люди кинуться покупать. Вот еще рядом с салом такое не пишут. А было бы интересно увидеть реакцию покупателей.
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