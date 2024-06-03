Ціни на Новому Базарі Одеси на початку літа: солоденька вишня, золотенька кукурудза

Ціни на Новому Базарі Одеси на початку літа: солоденька вишня, золотенька кукурудза

Ну от вам і класичне літо: що на календарі, що за погодою. Спека, повітряна тривога… А на Новому базарі, як завжди: чи то за покупками люди прийшли, чи просто прогулятись, кави-чаю випити, побалакати «за життя».

Найкраще заспокійливе

Одесса, Новый рынок в начале лета

На базарі с початком літа, звісно, багато чого змінилось: покупці все більше придивляються до молодих овочів-фруктів… Ну а щодо «побалакати», то все більше про «бахи», «найкраще заспокійливе» та інші наші новини і проблеми… Ну і, звісно, про ціни…

– Це що, черешня така майже чорна?

– Та яка черешня?! Це – вишня. Класна, солоденька.

Потенційний покупець узнає ціну (120 грн), і іде собі далі, навіть щось шепоче тихо про «шалені ціни»…

Покупатель на одесском Новом рынке

– О, дивись, вже й кукурудза з’явилась! Скільки?

Продавчиня називає ціну:

– Сто гривень.

– Сто гривень що? Кілограм?

– Та який кілограм! Одна кукурудза сто гривень. Ви ж тільки придивіться на неї: вона ж молоденька, солоденька, золотенька!..

Покупець все ще ошаленіло дивиться на товар:

– О, таки золотенька!.. Найвищої проби це золото… Боже, сто гривень за одну «штучку»!. Невже хтось купляє?..

– Купляє, купляє!..

Та, звісно, не тільки золотенька кукурудза красується на Новому ринку.

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

Овощи на Новом рынке

  • картопля – 30-35 грн;
  • картопля «молода» – 35-50 грн;
  • цибуля – 30-35 грн;
  • помідори – 450-130 грн;
  • буряк – 25-30 грн;
  • кабачки – 40-50 грн;
  • огірки – 40-50 грн;
  • солодкий перець – 80-120 грн;
  • баклажани – 60-100 грн;
  • капуста «молода» – 20-35 грн;
  • морква («стара») – 25-35 грн; («молода») – 60-80 грн;
  • часник молодий – 140-150 грн;
  • редиска – 20-30 грн;
  • зелений горошок – 100-130 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.

Одесский Новый базар: овощи

Овощи в начале лета на Новом рынке

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

Новый базар: яйца, фрукты, пельмени

  • яблука – 25-35 грн;
  • лимони – 50-70 грн;
  • апельсини – 60-80 грн;
  • банани – 60-80 грн;
  • гранати – 90-120 грн;
  • полуниця – 70-130 грн;
  • черешня – 60-120 грн;
  • вишня – 120-130 грн.

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

Одесский Новый рынок, молочный корпус

  • яйця (десяток) – 25-50 грн;
  • бринза – 150-200;
  • сир – 70-180.

Тепер – про ціни на м’ясо та сало

Телятина-яловичина

  • задня частина – 240-250 грн;
  • антрекот – 200-220 грн;
  • шия – 230-270 грн;
  • ребра – 130-150 грн.

Мясо на Новом базаре в Одессе

Свинина

  • задня частина – 180-200;
  • шия – 220-240 грн;
  • лопатка – 200-210 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несолоне сало – від 60 грн (тонке) до 220 грн (товсте);
  • солоне сало – від 180 грн (тонке) до 280 грн (товсте).

Що почому у рибних місцях Нового базару

Рыба на Новом рынке

  • короп – 100-150;
  • товстолобик – 90-140 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 220-270 грн.

Читайте також та порівнюйте: Одеський Новий базар наприкінці квітня: море полуниці та золотий молодий горошок.

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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