Ціни на Новому Базарі Одеси на початку літа: солоденька вишня, золотенька кукурудза

Найкраще заспокійливе

На базарі с початком літа, звісно, багато чого змінилось: покупці все більше придивляються до молодих овочів-фруктів… Ну а щодо «побалакати», то все більше про «бахи», «найкраще заспокійливе» та інші наші новини і проблеми… Ну і, звісно, про ціни…

– Це що, черешня така майже чорна?

– Та яка черешня?! Це – вишня. Класна, солоденька.

Потенційний покупець узнає ціну (120 грн), і іде собі далі, навіть щось шепоче тихо про «шалені ціни»…

– О, дивись, вже й кукурудза з’явилась! Скільки?

Продавчиня називає ціну:

– Сто гривень.

– Сто гривень що? Кілограм?

– Та який кілограм! Одна кукурудза сто гривень. Ви ж тільки придивіться на неї: вона ж молоденька, солоденька, золотенька!..

Покупець все ще ошаленіло дивиться на товар:

– О, таки золотенька!.. Найвищої проби це золото… Боже, сто гривень за одну «штучку»!. Невже хтось купляє?..

– Купляє, купляє!..

Та, звісно, не тільки золотенька кукурудза красується на Новому ринку.

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

картопля – 30-35 грн;

картопля «молода» – 35-50 грн;

цибуля – 30-35 грн;

помідори – 450-130 грн;

буряк – 25-30 грн;

кабачки – 40-50 грн;

огірки – 40-50 грн;

солодкий перець – 80-120 грн;

баклажани – 60-100 грн;

капуста «молода» – 20-35 грн;

морква («стара») – 25-35 грн; («молода») – 60-80 грн;

часник молодий – 140-150 грн;

редиска – 20-30 грн;

зелений горошок – 100-130 грн;

зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

яблука – 25-35 грн;

лимони – 50-70 грн;

апельсини – 60-80 грн;

банани – 60-80 грн;

гранати – 90-120 грн;

полуниця – 70-130 грн;

черешня – 60-120 грн;

вишня – 120-130 грн.

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 25-50 грн;

бринза – 150-200;

сир – 70-180.

Тепер – про ціни на м’ясо та сало

Телятина-яловичина

задня частина – 240-250 грн;

антрекот – 200-220 грн;

шия – 230-270 грн;

ребра – 130-150 грн.

Свинина

задня частина – 180-200;

шия – 220-240 грн;

лопатка – 200-210 грн;

ребра – 180-190 грн;

несолоне сало – від 60 грн (тонке) до 220 грн (товсте);

солоне сало – від 180 грн (тонке) до 280 грн (товсте).

Що почому у рибних місцях Нового базару

короп – 100-150;

товстолобик – 90-140 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 220-270 грн.

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Фото авторки