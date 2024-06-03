Ціни на Новому Базарі Одеси на початку літа: солоденька вишня, золотенька кукурудза

Ну от вам і класичне літо: що на календарі, що за погодою. Спека, повітряна тривога… А на Новому базарі, як завжди: чи то за покупками люди прийшли, чи просто прогулятись, кави-чаю випити, побалакати «за життя».
Найкраще заспокійливе
На базарі с початком літа, звісно, багато чого змінилось: покупці все більше придивляються до молодих овочів-фруктів… Ну а щодо «побалакати», то все більше про «бахи», «найкраще заспокійливе» та інші наші новини і проблеми… Ну і, звісно, про ціни…
– Це що, черешня така майже чорна?
– Та яка черешня?! Це – вишня. Класна, солоденька.
Потенційний покупець узнає ціну (120 грн), і іде собі далі, навіть щось шепоче тихо про «шалені ціни»…
– О, дивись, вже й кукурудза з’явилась! Скільки?
Продавчиня називає ціну:
– Сто гривень.
– Сто гривень що? Кілограм?
– Та який кілограм! Одна кукурудза сто гривень. Ви ж тільки придивіться на неї: вона ж молоденька, солоденька, золотенька!..
Покупець все ще ошаленіло дивиться на товар:
– О, таки золотенька!.. Найвищої проби це золото… Боже, сто гривень за одну «штучку»!. Невже хтось купляє?..
– Купляє, купляє!..
Та, звісно, не тільки золотенька кукурудза красується на Новому ринку.
Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі
- картопля – 30-35 грн;
- картопля «молода» – 35-50 грн;
- цибуля – 30-35 грн;
- помідори – 450-130 грн;
- буряк – 25-30 грн;
- кабачки – 40-50 грн;
- огірки – 40-50 грн;
- солодкий перець – 80-120 грн;
- баклажани – 60-100 грн;
- капуста «молода» – 20-35 грн;
- морква («стара») – 25-35 грн; («молода») – 60-80 грн;
- часник молодий – 140-150 грн;
- редиска – 20-30 грн;
- зелений горошок – 100-130 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.
Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі
- яблука – 25-35 грн;
- лимони – 50-70 грн;
- апельсини – 60-80 грн;
- банани – 60-80 грн;
- гранати – 90-120 грн;
- полуниця – 70-130 грн;
- черешня – 60-120 грн;
- вишня – 120-130 грн.
Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 25-50 грн;
- бринза – 150-200;
- сир – 70-180.
Тепер – про ціни на м’ясо та сало
Телятина-яловичина
- задня частина – 240-250 грн;
- антрекот – 200-220 грн;
- шия – 230-270 грн;
- ребра – 130-150 грн.
Свинина
- задня частина – 180-200;
- шия – 220-240 грн;
- лопатка – 200-210 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несолоне сало – від 60 грн (тонке) до 220 грн (товсте);
- солоне сало – від 180 грн (тонке) до 280 грн (товсте).
Що почому у рибних місцях Нового базару
- короп – 100-150;
- товстолобик – 90-140 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 220-270 грн.
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Фото авторки