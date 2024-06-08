Українська книга на Одещині: в океані книжок та подій (фоторепортаж)

Українська книга на Одещині: в океані книжок та подій (фоторепортаж)

Частина вулиці Пастера перетворилась на океан книжок та цікавих подій. З сьомого по дев’яте червня в Одеській національній науковій бібліотеці (та поруч з нею) розташувалися намети з книжками. Так-так, цього разу Всеукраїнську виставку-форум «Українська книга на Одещині» видавництва представляють просто неба.

Та хіба ж тільки видавництва, де (попри війну!) представлені нові книжки та інші видання з усієї України! Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині», нагадаємо, проходить у рамках загальнонаціонального Інтелект-форуму-2024.

Основна мета заходу – сприяння відродженню і розквіту культури в Україні, утвердженню національної ідентичності українського народу та популяризації державної мови, стимулювання розвитку книговидавничої справи та книгорозповсюдження, репрезентація сучасної української книги.

Всеукраинская выставка-форум «Украинская книга на Одесщине»
Выставка-форум в Одессе
Выставка-форум в одесской библиотеке
Книжный форум в Одессе
Выставка-форум в ОННБ, книжная палатка
Книжная палатка

І ця культурна подія – теж одна з наших відповідей повномасштабному вторгненню рашистів на нашу землю. Як прозвучало напередодні, це наш культурний фронт.

Мабуть, неможливо навіть перелікувати, що відбувається за ці три дні в Одесі під час проведення Форуму.

У межах заходу буде проведено XXIV Всеукраїнську виставку-форум «Українська книга на Одещині», Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «V ОдесаБібліоСаміт».

А це і круглі столи, і презентації нових вітчизняних видань та видавничих проєктів, промоакції, автограф-сесії, онлайн-зустрічі з відомими українськими авторами, фахові дискусії та багато чого іншого.

Выставка-форум в одесской библиотеке, у палатки с книгами
Выставка-форум в одесской библиотеке, оформление
Выставка-форум в одесской библиотеке, фотозона
ОННБ, книжный форум
Фотозона возле ОННБ
Выставка-форум в одесской библиотеке, афиша

А ще – творчі майданчики за участю представників провідних видавництв України, письменників, ілюстраторів книги, літературних діячів.

Ви ж тільки зазирніть у дворик ОННБ. Вас зустрінуть суто одеські цікавинки, оці наші «одеські» штучки з гумором і любов’ю до міста у моря.

Поки хтось не може відійти від наметів з новими книжками (так цікаво!), інші слухають концерт. Він проходить поруч з наметами, тут лунають українські пісні, виступи українських митців, і глядачі аплодують щосили. Бо ж все, що відбувається – це наша відповідь війні, зневірі, болю…

Три дні справжнього свята книги – для нас з вами. Це справжня подія в культурному житті не тільки нашого міста. Бо тут представлена вся Україна, а кожна сторінка нових книжок та інших видань, презентації та зустрічі з письменниками та багато чого іншого – це як особливі ліки для душі, яких нам зараз так не вистачає!..

Як це все відбувається – дивіться на наших світлинах:

Выставка-форум в одесской библиотеке, концерт
Выставка-форум в одесской библиотеке, ансамбль
Выставка-форум в одесской библиотеке, объявление
Выставка-форум в одесской библиотеке, посетители
Выставка-форум в одесской библиотеке, книжная палатка
Выставка-форум в одесской библиотеке, во дворе
Выставка-форум в ОННБ в Одессе, 7 июня 2024

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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