Червень по-одеськи: трохи дощить, трохи гримить (фоторепортаж)

Червень по-одеськи: трохи дощить, трохи гримить (фоторепортаж)

Отакий день видався на початку червня: дощик, грім, сонечко. І так по колу. Дістаємо парасольки, ховаємо парасольки… А вранці знов «бахнуло». Бо війна. Тому й грім, простий червневий грім сприймається не як зазвичай вже третій рік поспіль. Тому й погода здається тривожною якоюсь…

І все ж життя триває. Сьогодні вразила «картинка», навіть не одна: жінки купують собі квіти. От дощик собі поливає, а вони квіти купують. Дивлюсь – не знаю, чи то усміхатися, чи плакати. Мабуть, якби не повномасштабна війна, я б уваги на це не звернула…

Июнь в Одессе, покупка цветов
Июнь в Одессе, цветы
Июнь в Одессе, торговля цветами
Июнь в Одессе, прохожие
Дождь в Одессе
Июнь в Одессе, зелень
Июнь по-одесски, после дождя
Июнь в Одессе, на улице

Маленькі вуличні кав’ярні ще більше намагаються прикраситись. Стільці та столики стоять собі, вмиваються під дощем. Дощик закінчився, дівчата виходять, протирають їх, очікують відвідувачів. А дощик знов собі починається…

До звичних тем за тими столиками додалась «поговоримо за світло»… Графіки, «їжа псується в холодильнику», «ніяких запасів не зробиш», «ягоди чи фрукти на зиму не заморозиш»…

Одна жіночка не стрималась:

– Така війна… Люди гинуть!.. А ви про ягідки та фрукти на зиму!..

Суперечки не виникло. Усі наче по команді замовчали…

Июнь в Одессе, декор
Июнь в Одессе, кафе
Июнь в Одессе, ваза
Июнь в Одессе, самокат
Июнь по-одесски
Июнь в Одессе, на рынке
Июнь в Одессе, балкон
Июнь в Одессе, плющ
Июнь в Одессе, листья после дождя

А дощик знову собі почав потихеньку капати, потім посилився, а далі знов вийшло сонечко: день такий видався на початку червня.

Одеські газони та клумби радіють: вмиваються собі дощиком, падає потроху на землю ягідки шовковиці, наче літо у самому розпалі.

Хтось – за продуктами, хтось зайнятий іншими справами…

По дорозі бачу: лежить собі на асфальті мітла. Чую голос перехожого з цього приводу:

– О, це вже якась відьмочка до нас прилетіла? Сподіваюсь, хороша відьмочка. Як у тій пісні: «буде тобі, враже, все, як відьма скаже!»…

Шуткуємо. То ж, життя триває…

Июнь в Одессе, метла
Июнь в Одессе, машины
Июнь в Одессе, на улице в центре
Июнь в Одессе, газон
Июнь в Одессе, у магазина
Июнь в Одессе, под зонтиком
Июнь в Одессе, асфальт
Июнь в Одессе,
Июнь в Одессе, деревья и авто

Раніше ми розповідали: Травень по-одеськи: королівська краса троянд і їхня символіка.

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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