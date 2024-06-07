Ціни на Привозі на початку літа: та звідки ж ті абрикоси?

У кожного своє «дешево»

– О, абрикоси! Зарано щось. Звідки абрикоси?

– Наші абрикоси, наші!

– Скільки?!.. Та звідки ж ті абрикоси, якщо вони «наші»?

Ціна покупця не влаштовує, бо ж ці ранні абрикоси на початку червня з тою ще ціною – від 90 до 120.

Покупець йде собі далі. Продавчиня йому услід:

– А скільки ж ви хотіли за абрикоси на початку червня?! Це ще дешево!..

Про «дешево» у кожного, звісно, своє розуміння.

Але ж Привоз тим і приваблює, що кожний таки знайде своє «дешево». Бо як влучно сказала одна жіночка, по Привозу не можна бігати. Треба тихесенько собі ходити та шукати, шукати, шукати. Інакше на відомому базарі «нема що робити».

То що скільки коштує?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 30 грн;

картопля «молода» – 30-50 грн;

цибуля – 30-35 грн;

помідори – 30-130 грн;

буряк – 20-30 грн;

кабачки – 15-40 грн;

огірки – 40-60 грн;

солодкий перець – 80-120 грн;

баклажани – 60 80 грн;

капуста «молода» – 20-30 грн;

часник («молодий») – 140-150 грн;

морква – (стара) 25-30 грн; («молода») – 60-80 грн;

редиска – 20-25 грн;

зелений горошок – 80-110 грн;

зелень у пучках – від 5 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 25-35 грн;

банани – 60-80 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 90-120 грн;

лимони – 35-60 грн;

апельсини – 60-70 грн;

полуниця – 60-100 грн.

черешня – 60-100 грн;

вишня – 70-100 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 30-70 грн;

бринза – 150-200 грн;

сир – 70-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-250 грн;

теляча шия – 210-220 грн;

ребра – 130-150 грн;

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-180 грн;

шия – 180-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 70-100 грн;

карасі – 60-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-110 грн;

судак – 180-240 грн;

короп – 50-120 грн.

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