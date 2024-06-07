Ціни на Привозі на початку літа: та звідки ж ті абрикоси?

Ціни на Привозі на початку літа: та звідки ж ті абрикоси?

Що гримить на Привозі? Ні, цього разу не повітряна тривога, а звичайний собі грім. Навіть не гримить, а потроху нагадує, що може статися гроза. Очікується дощ, та це, здається, нікого не хвилює. Бо ж треба щось купити, а це «щось» – на ваш вибір. А вибір поширюється.

У кожного своє «дешево»

Привоз в июне2

– О, абрикоси! Зарано щось. Звідки абрикоси?

– Наші абрикоси, наші!

– Скільки?!.. Та звідки ж ті абрикоси, якщо вони «наші»?

Ціна покупця не влаштовує, бо ж ці ранні абрикоси на початку червня з тою ще ціною – від 90 до 120.

Покупець йде собі далі. Продавчиня йому услід:

– А скільки ж ви хотіли за абрикоси на початку червня?! Це ще дешево!..

Привоз в июне3

Про «дешево» у кожного, звісно, своє розуміння.

Але ж Привоз тим і приваблює, що кожний таки знайде своє «дешево». Бо як влучно сказала одна жіночка, по Привозу не можна бігати. Треба тихесенько собі ходити та шукати, шукати, шукати. Інакше на відомому базарі «нема що робити».

Привоз в июне4

То що скільки коштує?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

Привоз в июне5

Привоз в июне, зелень

  • картопля – 30 грн;
  • картопля «молода» – 30-50 грн;
  • цибуля – 30-35 грн;
  • помідори – 30-130 грн;
  • буряк – 20-30 грн;
  • кабачки – 15-40 грн;
  • огірки – 40-60 грн;
  • солодкий перець – 80-120 грн;
  • баклажани – 60 80 грн;
  • капуста «молода» – 20-30 грн;
  • часник («молодий») – 140-150 грн;
  • морква – (стара) 25-30 грн; («молода») – 60-80 грн;
  • редиска – 20-25 грн;
  • зелений горошок – 80-110 грн;
  • зелень у пучках – від 5 грн.

Привоз в июне6

Привоз в июне7

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

Привоз в июне8

  • яблука – 25-35 грн;
  • банани – 60-80 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 90-120 грн;
  • лимони – 35-60 грн;
  • апельсини – 60-70 грн;
  • полуниця – 60-100 грн.
  • черешня – 60-100 грн;
  • вишня – 70-100 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

Привоз в июне, яйца

  • яйця (десяток) – 30-70 грн;
  • бринза – 150-200 грн;
  • сир – 70-120 грн.

Привоз в июне, молочка

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Привоз в июне, мясо

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-250 грн;
  • теляча шия – 210-220 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • антрекот – 190-200 грн.

Привоз в июне, сало

Свинина

  • задня частина – 160-180 грн;
  • шия – 180-220 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Привоз в июне, рыба

  • товстолобик – 70-100 грн;
  • карасі – 60-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-110 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • короп – 50-120 грн.

Привоз в июне, торгоаля рыбой

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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