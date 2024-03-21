Одеський самородок: Леонід Утьосов — скрипаль, джазмен, перший радянський кліпмейкер

Скрипка і псевдонім Утьосова

Справжнє ім’я та прізвище Леоніда Утьосова — Лазар Вайсбейн. У всіх довідниках днем народження Утьосова називали 9 (21) березня 1895 року, а сам артист відзначав день своєї появи на світ 22 березня. На запитання цікавих він незмінно відповідав: «Енциклопедія вважає, що 21-го. Вона енциклопедія і їй видніше». Утім, таємниці в цьому ніякої не було: запис у метричній книзі одеського рабина свідчив, що 10 березня (за новим стилем 22-го) 1895 року в сімействі Вайсбейнів народився син Лазар.

У дитинстві Леонід Утьосов не вирізнявся слухняністю, його навіть вигнали з комерційного училища Файга, звідки не відраховували найвідчайдушніших хуліганів. Але проступок юного Леді Вайсбейна не зміг би пробачити навіть найпоблажливіший вихователь: на знак помсти за якесь зауваження хлопчак вимазав костюм учителя крейдою і чорнилом.

У дитинстві Утьосов навчався грати на скрипці, але водночас мріяв про героїчні професії пожежника і моряка. Уже в 15-річному віці Утьосов грав у бродячому оркестрі та виступав як гімнаст і клоун у пересувному цирку Івана Бороданова. А коли одеський артист Юхим Скавронський запросив Утьосова у свою мініатюру «У розбитого дзеркала», він поставив йому одну умову: «Ніяких Вайсбейнів!».

Довелося вигадувати собі псевдонім, який, як вважав артист-початківець, мав бути унікальним і неймовірно красивим. Утьосов пішов до моря і став вигадувати різні прізвища, але їх уже хтось носив. І тут погляд майбутньої знаменитості впав на скелю, що нависла над морем. Перебравши кілька варіантів цього слова, Леонід Йосипович зупинився на прізвищі Утьосов, і псевдонім виявився дуже вдалим. Дуже скоро молодий артист переміг на конкурсі куплетистів у Гомелі, а потім створив власний оркестр, з яким грав у саду «Ермітаж».

Раніше ми розповідали про одеський Музей Утьосова. У музеї є різні «цапки-пецки» і телефон, що співає.

Джаз і кліп Утьосова

Коли Леонід Утьосов потрапив до Франції і почув американський джаз-оркестр Теда Льюїса, він вирішив створити щось подібне на батьківщині. Так з’явився знаменитий утьосовський «Теа-джаз», перший концерт якого відбувся 1929 року на сцені Малого оперного театру в Ленінграді.

А ще через кілька років на екрани країни вийшла перша радянська музична комедія «Веселі хлопці», в якій Утьосов зіграв головну роль. Глядачі прийняли комедію із захопленням, і навіть рецензенти оцінювали фільм вельми прихильно, але при цьому жодним словом не згадали про виконавця головної ролі. Хвалили музикальні здібності Орлової, режисуру Александрова, але про Утьосова мовчали, ніби його й не існувало. Актор поставився до цього філософськи і продовжував працювати.

У 1940 році вийшов фільм «Концерт на екрані», який знімали на студії «Ленфільм». Крім інших номерів, до нього увійшла пісня Леоніда Утьосова «Пароход», яку сміливо можна назвати першим радянським кліпом: найпопулярніший естрадний артист країни зіграв там абсолютно всіх персонажів.

Під час війни Утьосов зі своїм оркестром часто виїжджав на фронт. На гроші, зібрані музикантами, було побудовано два літаки-винищувачі, які отримали назву «Веселі хлопці».

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