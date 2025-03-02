У новому випуску на нашому Youtube-каналі знавець Одеси Олександр Отдєльнов розповів про появу питної води в Одесі. Ви дізнаєтеся безліч цікавих історій, серед яких:

Коли вода буває дорожча за м’ясо?

Хто збудував водопровід в Одесі?

Що таке цямрини?

Хто такий Ковалевський та чому він наклав на себе руки?

Як одесити за допомогою самогонних апаратів подолали спрагу?

Колодязі, криниці та дощові системи

Коли Одеса почала стрімко зростати в XIX столітті, проблема водопостачання стала критичною. Місцеві колодязі не могли задовільнити потреби міста та численних коней, що працювали в порту.

Уявіть: одне відро фонтанської води коштувало як фунт м’яса — це майже пів кіло!

Міська влада запровадила дивовижну систему збору дощової води. В центрі кожного двору встановлювали великі накопичувальні криниці об’ємом понад 30 тонн, прикрашені мальовничими цямринами.

Що це були за системи та як вони збирали та фільтрували воду, ви можете дізнатися у повному відео.

Драматична історія першого водогону

Перший масштабний водогін в Одесі закінчився справжньою трагедією. Таганрозький купець Тимофій Ковалевський збудував парові помпи, водонапірну вежу та прокладав чавунний водогін від джерел Великого Фонтану до міста. За це він отримав звання почесного громадянина Одеси.

Але йому фатально не щастило: то мастило потрапило у воду, то поржавіли труби, а наостанок — пожежа знищила все обладнання. За легендою, Ковалевський не витримав і стрибнув з власної водонапірної вежі.

Що насправді сталося з піонером одеського водопостачання? Розгадку цієї таємниці шукайте у повному відео на нашому каналі.

Від воєнних випробувань до сучасності

Під час Другої світової війни місто відрізали від водогону, і одесити опинилися на межі катастрофи. Вони виявили неймовірну винахідливість — опріснювали морську воду за допомогою самогонних апаратів і палили багаття просто у дворах!

А до початку 2000-х одесити взагалі жили в особливому режимі — щоночі з опівночі до шостої ранку водопостачання повністю припинялося. Люди поспішали набрати запас води, а власники нічних розважальних закладів потерпали від незручностей.

Наш ведучий так впевнений у якості сучасної одеської водопровідної води, що насмілився випити склянку прямо з-під крана наприкінці відео. Чи з’явиться він у наступному випуску? Дізнайтеся про це та багато інших захоплюючих фактів у повному відео на нашому каналі!

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