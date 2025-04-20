О, ці одеські штучки! То зі старої телефонної будки зроблять айфон, то таку назву придумають якомусь закладу, що стоїш та думаєш, що воно таке. Але щоб суто одеський дворик, та ще й з «деталями» квартири (мабуть, комунальної) знайти в гастрономі…

Так, «Одеське життя» в рубриці «Смачне місце» вже розповідало про цей новий заклад на Дерибасівській.

Гастроном – не просто так. Бо це і гастроном, і бар, і кав’ярня. Не помилюсь, мабуть, якщо назву це місце ще й рестораном.

Який антураж! Чого тут тільки ви не побачите, якщо, прогулюючись Дерибасівською, побачите мега-кота і підведете очі. Зайдіть! Вас гостинно привітають, навіть якщо ви «просто подивитись».

Є ж на що подивитись. Килими «на заборі», білизна сохне на мотузках в такому «асортименті», що, здається, це ще й галантерейний магазин з минулого.

«Штучки» чекають вас на кожному кроці. І знайомі з дитинства гвинтові сходи приведуть вас чи то вище, чи то нижче. Головне – по дорозі встигнути все побачити.

Тут на вас чекає ванна, умивальники, старі кухонні меблі з шухлядами, щипчики на мотузці, тазики. І все це – теж для вас. Бо тут, дивлячись на цілий набір сковорідок (і ту ж саму білизну, що ще не висохла), ви можете спокійнісінько пити каву чи заказати щось якусь суто одеську страву.

А ці старі-старі ваги на прилавку!.. Так і хочеться підійти та щось зважити. До речі, на вагах – банка в авосьці. Ви ще пам’ятаєте, що воно таке – авоська з минулого життя?

Не знаю, може ви й зголодніли. Все – для вас. А от я, відкривши рота, думала аж ніяк не про їжу, а про те, що в серці Одеси з’явився музейчик-штучка. Суто одеська. З гумором, приваблива та трохи ностальгійна…

Як це виглядає – дивіться на наших фото. До речі, перед тим, як зайти сюди, не забудьте привітатись з рудим мега-котом зліва від гастроному. Чи кав’ярні?.. Чи бару? Чи дивини? Чи все ж таки ще однієї одеської штучки?..

Фото авторки