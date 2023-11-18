Ціни на Новому ринку 18 листопада: торгова доріжка та настрій базару (фоторепортаж)

Листопадний настрій старого Нового базару

От кожного разу, коли я там опиняюсь, вражає його неквапність. Таке враження (і під час ковіду, і під час війни), що люди приходять сюди трохи прогулятись. Ну ще й зробити покупки «по дорозі». До речі, у нього є своя «торгова доріжка», що веде до ринку по вулиці Кінній. Вважається, що тут все трохи дешевше.

Але якою б зручною (чи навпаки) не була та доріжка, на Новий базар треба обов’язково потрапити. Хоча б задля настрою: ніхто нікуди не поспішає, ні в понеділок, ні у вихідні.

Тому, мабуть, Новий ринок багатий на усілякі цікаві штучки, а ще тут є кілька кав’ярень, а ще є… Та чого тут тільки немає!..

Хоча треба зауважити, що на відміну від, наприклад, того ж Привозу, тут часто немає цінників на продуктах. Довелось одного разу почути жарт з цього приводу: «Це для того, аби у людей настрій не псувався, коли вони ці ціни побачать».

А от одна продавчиня пояснила мені, що це зовсім з інших причин: «Люди підходять, цінами цікавляться, розмова починається, а іноді й торг. Треба ж спілкуватися!..».

Листопад, звісно, розмалював на свій лад на ринку все. Та все ж він красується багатим асортиментом, коли й зима ще не настала, й літо таки збігло з міста. Саме час поцікавитися, що скільки коштує.

Що по чому: ціни на Новому базарі

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі:

картопля — 20-25 грн;

цибуля — 20-30 грн;

помідори — 65-100 грн;

буряк — 25-35 грн;

кабачки — 50-60 грн;

огірки — 60-100 грн;

солодкий перець — 35-90 грн;

баклажани — 35-70 грн;

капуста — 25-30 грн;

часник — 100-130 грн;

зелень у пучках «стартує» від 15 грн;

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі:

яблука — 20-35 грн;

слива — 35-60 грн;

груші — 40-75 грн;

виноград — 55-75 грн;

лимони — 40-70 грн;

мандарини — 55-100 грн.

Скільки на Новому ринку коштують яйця, сир, бринза та м’ясо

яйця (десяток) — 35-75 грн;

бринза — 140-180 грн;

сир — 80-180 грн;

Яловичина-телятина (за один кілограм):

задня частина — 220-250 грн;

теляча шия — 190-200 грн;

ребра — 140-150 грн.

антрекоти — 200-220 грн;

Свинина (за один кілограм):

задня частина — 190-230 грн;

лопатка — 200-220 грн;

ребра — 180-200 грн;

несолоне «тонке» сало «стартує» від 80-100 грн;

«товсте» обійдеться вам від 170 до 220 грн.

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Фото: Мария Котова