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Одеський Привоз у розпалі листопада: «дешева доріжка» і ціни (фоторепортаж)

Одеський Привоз у розпалі листопада: «дешева доріжка» і ціни (фоторепортаж)

Листопад в розпалі. Четвер. Одеський Привоз — теж у розпалі. Тільки в іншому сенсі. Що там новенького та які ціни на найпопулярнішому ринку міста?

Що на дешевій доріжці?

Привоз «кипить» собі у всі пори року, та листопад все ж привніс на ринок свої фарби — це вже у всіх сенсах.

Привоз. Котова
Привоз. Котова

От, наприклад, почула сьогодні: «Давай підемо на дешеву доріжку». Боже, та ж яка така «дешева доріжка»?! Це що таке?!. А так прозвали відомий мені (та й вам, якщо ви буваєте на Привозі) торговельний ряд, який чимось схожий на оті маленькі базарчики, де можна купити все (ну майже).

От скільки проходила тут, а не знала, що вона зветься «дешевою». Так, тут можна купити і щось звичне (овочі, фрукти, птицю, квіти), і щось не зовсім «привозне». Такий собі риночок всередині Привозу.

Привоз. Котова
Привоз. Котова
Привоз. Котова
Привоз. Котова

Ну що ж підемо вивчати, що там з четверговими цінами. До речі, нагадаємо, що якщо ви звикли «робити базар» на вихідних, то ціни можуть бути вже зовсім інші чи просто «трохи відрізнятись».

Так, все ж листопад на Привозі — це вам не жовтень, який був більш схожий на літо. Асортимент трохи змінився. Зрозуміла це майже відразу, коли почула:

— Ну як це тобі?! Шукаю жовті помідори, знаходжу, а це мандарини!.. Так і не знайшла жовті помідори. Чи вже не сезон?!

Привоз. Котова
Привоз. Котова

Що ж почому?

Починаємо з головного — з овочів (ціни за кілограм)

Привоз. Котова
Привоз. Котова
Привоз. Котова
Привоз. Котова
Привоз. Котова
  • картопля – 15-20 грн;
  • цибуля — 20-25 грн;
  • помідори — 45-100 грн;
  • буряк — 25-35 грн;
  • кабачки — 40-60 грн;
  • огірки — 45-90 грн;
  • солодкий перець — 35-80 грн;
  • баклажани — 15-60 грн;
  • капуста — 20-25 грн.
  • гриби (печериці) «стартують» від 90 грн;
  • часник — 95-140 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 8 грн; а от середня ціна пучка — 10-15 грн.

Тепер — до фруктів:

Привоз. Котова

  • яблука — 12-25 грн;
  • слива — 30-40 грн;
  • груші — 30-55 грн;
  • виноград — 35-55 грн;
  • лимони — 35-65 грн;
  • мандарини — 40-80 грн.

Що у молочному корпусі?

Привоз. Котова
Привоз. Котова
  • яйця (десяток) — 40-80 грн;
  • бринза — 130-180 грн;
  • сир — 70-95 грн;
  • сметана (один літр) — 75-80 грн.
  • солоне сало — 160 (тонке)-240 грн (товсте)

Тепер — за м’ясом

Телятина. Ціни, звісно, коригуються: задня частина коштує 220-240 гривень, лопатка обійдеться вам від 220 до 240 гривень. Теляча шия коштує 170-180 грн; ребра — 130-140 грн.

Привоз. Котова
Привоз. Котова

Свинина. Задня частина — 180-190 грн; шия «доходить» до 230 грн. Лопатка — 150-170 грн. Полюбляєте ребра? В середньому — 190 грн, але можна знайти й по 180 грн.

Несолоне сало «стартує» від 90 грн (тонке). Товсте сало «стартує» від 140 грн, доходить й до 200 грн.

Фото: Марія Котова

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