Цены на Новом рынке 18 ноября: торговая дорожка и настроение базара (фоторепортаж)

Ноябрьское настроение старого Нового базара

Всякий раз, когда я там оказываюсь, поражает его неторопливость. Такое впечатление (и во время ковида, и во время войны), что люди приходят сюда немного прогуляться. Ну еще и совершить покупки «по дороге». Кстати, у него есть своя «торговая дорожка», ведущая на рынок по улице Конной. Считается, что здесь все немного дешевле.

Но какой бы удобной (или наоборот) не была та дорожка, на Новый рынок нужно обязательно попасть. Хотя бы ради настроения: никто никуда не торопится ни в понедельник, ни в выходные.

Поэтому, пожалуй, Новый рынок богат всякими интересными штучками, а еще здесь несколько кофеен, а еще есть… Да чего здесь только нет!

Хотя следует заметить, что в отличие от, например, того же Привоза, здесь часто нет ценников на продуктах. Пришлось однажды услышать шутку по этому поводу: «Это для того, чтобы у людей настроение не портилось, когда они увидят эти цены».

А вот одна продавщица объяснила мне, что это совсем по другим причинам: «Люди подходят, ценами интересуются, разговор начинается, а иногда и торг. Надо общаться!..».

Ноябрь, конечно, разрисовал на свой лад на рынке все. И все же он красуется богатым ассортиментом, когда и зима еще не наступила, и лето сбежало из города. Самое время поинтересоваться, что сколько стоит.

Что по чем: цены на Новом базаре

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре:

картофель – 20-25 грн;

лук – 20-30 грн;

помидоры – 65-100 грн;

свекла – 25-35 грн;

кабачки – 50-60 грн;

огурцы – 60-100 грн;

сладкий перец – 35-90 грн;

баклажаны – 35-70 грн;

капуста – 25-30 грн.

чеснок – 100-130 грн;

зелень в пучках «стартует» от 15 грн;

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре:

яблоки – 20-35 грн;

сливы – 35-60 грн;

груши — 40-75 грн;

виноград – 55-75 грн;

лимоны – 40-70 грн;

мандарины – 55-100 грн.

Сколько на Новом рынке стоят яйца, творог, брынза и мясо

яйца (десяток) – 35-75 грн;

брынза – 140-180 грн;

сыр – 80-180 грн;

Говядина-телятина (за один килограмм):

задняя часть – 220-250 грн;

телячья шея – 190-200 грн;

ребра – 140-150 грн.

антрекоты – 200-220 грн;

Свинина (за один килограмм):

задняя часть –190-230 грн;

лопатка – 200-220 грн;

ребра – 180-200 грн;

несоленое «тонкое» сало «стартует» от 80-100 грн;

«толстое» обойдется вам от 170 до 220 грн.

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Фото: Мария Котова