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Чим здивує українців грудень 2023 року

Чим здивує українців грудень 2023 року

За даними синоптиків, перший місяць зими в Україні може виявитися теплішим за норму. Само собою, періоди похолодання теж будуть, але переважати все ж таки будуть плюсові значення.

Як повідомила в ефірі телемарафону синоптик «Укргідрометцентру» Наталія Птуха, на початку грудня за прогнозами, у південні області більше заходитиме тепле повітря.

«По південних областях 1-2 грудня очікуємо вище 10 градусів тепла. Середньомісячна температура для грудня очікується на 1-1,5 градуса вище за кліматичну норму. Опади очікуються у межах норми»,

– розповіла синоптик.

Сніг у першій декаді грудня можливий у західних областях – Львівській, Волинській та Рівненській, а також на північному кордоні України.

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За словами Наталії Птухи, після 3 грудня на території України переважатиме поле підвищеного тиску, антициклон. Він спричинить певне зниження температури у більшості областей.

«Плюси ще по півдні залишатимуться, але решта територій буде в мінусі. Тому очікуємо, що принаймні у першій декаді грудня на заході, в Карпатах і на північному кордоні сніговий покрив залишатиметься»,

– додала вона.

Нагадаємо, в неділю, 26 листопада, на Одесу та Одеську область обрушилася снігова стихія. Сильний вітер і налипання снігу спричинили урвища електропроводів і падіння електроопор. Крім того, негода призвела до руйнування найбільшої котельні в Одесі.

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