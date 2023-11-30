Новости Одессы и Одесской области

Чем удивит украинцев декабрь 2023 года

Чем удивит украинцев декабрь 2023 года

По данным синоптиков, первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы. Само собой, периоды похолодания тоже будут, но преобладать все же будут плюсовые значения.

Как сообщила в эфире телемарафона синоптик «Укргидрометцентра» Наталья Птуха, в начале декабря, по прогнозам, в южные области будет больше заходить теплый воздух.

«По южным областям 1-2 декабря ожидаем выше 10 градусов тепла. Среднемесячная температура для декабря ожидается на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Осадки ожидаются в пределах нормы»,

– рассказала синоптик.

Снег в первой декаде декабря возможен в западных областях – Львовской, Волынской и Ровенской, а также на северной границе Украины.

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По словам Натальи Птухи, после 3 декабря на территории Украины будет преобладать поле повышенного давления, антициклон. Он повлечет определенное снижение температуры в большинстве областей.

«Плюсы еще по югу будут оставаться, но остальные территории будут в минусе. Поэтому ожидаем, что, по крайней мере, в первой декаде декабря на западе, в Карпатах и на на северной границе снежный покров будет оставаться»,

– добавила она.

Напомним, в воскресенье, 26 ноября, на Одессу и Одесскую область обрушилась снежная стихия. Сильный ветер и налипание снега повлекли за собой обрывы электропроводов и падение электроопор. Кроме того, ненастье привело к разрушению самой большой котельной в Одессе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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