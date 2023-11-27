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В Одесі трапилася аварія на одній з великих котелень: тисячі одеситів залишились без тепла (відео)

В Одесі трапилася аварія на одній з великих котелень: тисячі одеситів залишились без тепла (відео)

Через негоду та потужний вітер у ніч на 27 листопада в Пересипському районі Одеси впала труба на котельні. Десятки тисяч одеситів залишились без тепла на невизначений термін. 

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, одразу після аварії був зібраний штаб фахівців, аби оцінити масштаби пошкоджень та вже приступити до аварійних робіт.

Вранці оцінимо масштаб пошкоджень та відпрацюємо план робіт, аби зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати, –

зазначив мер Геннадій Труханов.

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З місцевих телеграм-каналів стало відомо, що впала труба котельні на вулиці Паустовського. Мешканці сусідніх будинків показують у соцмережах, як труба виглядала до падіння та повідомляють про сильний гуркіт під час її руйнування.

труба

Наразі не відомо, скільки людей і як надовго залишилися без тепла. Але мова про десятки тисяч одеситів.

Також у міськраді повідомили, що усі районні великі котельні, які вчора були відключені через перепади напруги електроенергії, працюють та почали подавати тепло в домівки. Не працює лише котельня на вул. Паустовського.

Нагадаємо, що сьогодні через велику кількість пошкоджень та обривів на лініях електропередач, в Одесі на маршрути вийдуть лише 3 трамваї та 2 тролейбуси. Частина маршрутів буде скороченою.

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