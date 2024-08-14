Чи наважаться росіяни на висадку десанту в Одесі?

Яка ймовірність висадки десанту в Одесі

Як заявив Плетенчук напередодні в ефірі телемарафону, росіяни не залишають у своїх мріях надію «звільнити» Одесу, проте, поки що вони не здатні провести операцію з висадки десанту через брак ресурсів.

За словами представника ВМС, висадка російського десанту біля одеських берегів наразі неможлива, оскільки такі операції не проводять самостійно. Вони потребують підтримки сухопутних компонентів.

«Плани – це одне, але спроможності – це зовсім інше. І, по-перше, такі операції не проводять як самостійний вид. Лише за підтримки сухопутної компоненти. А сухопутна компонента на нашому напрямку, як ви знаєте, захлинувся ще на початку повномасштабного вторгнення»,

– прокоментував Плетенчук.

Крім того, речник ВМС нагадав, що зараз підійти до нашого узбережжя росіяни фактично не можуть собі дозволити.

«Вони навіть із бази в Новоросійську вийти не можуть, а підійти до нашого узбережжя – це потрапити під вогонь берегових ракетно-артилерійських військ ВМС. Тому, відповідно, це будуть величезні, «жирні» цілі»,

– додав Плетенчук.

Не варто забувати і про те, що з початку повномасштабного вторгнення росія втратила значну кількість десантних кораблів, і на даний момент із 13 великих десантних російських кораблів залишаються лише п’ять.

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Миколаїв та Одеса – наступні цілі росії, – нардеп-військовий

Водночас, як заявив днями в інтерв’ю «Українській правді» народний депутат України та військовий, який бере участь в обороні Миколаєва, Роман Костенко, росіяни не залишили планів захопити Миколаївську та Одеську області та однозначно намагатимуться вторгнутися на ці території.

«І моя точка зору, що наступна історія – це південь України. Вони однозначно будуть намагатися захопити Миколаївську та Одеську області. Для них це стратегічний напрямок, бо це Чорне море»,

– зазначив нардеп.

Також він додав, що для росії стратегічне питання – вихід у Придністров’я через Одесу та Миколаїв.

«Вони розуміють, що і життєздатність нашої країни залежить від того, хто контролює південь. І взагалі вони вважають ці землі історичними, тому що це їхній вихід у Європу. Там багато нюансів, за які вони хочуть триматись. Тому вони в своїх пропагандистських роликахОдесу з Миколаєвом часто згадують»,

– нагадав Костенко.

При цьому він вважає, що спроби захопити південні області України можуть розпочатися і через рік, і через 10 років – все залежить від того, чи будуть мирні переговори та на яких умовах вони проходитимуть.

«Ми ж не знаємо, як зараз закінчиться війна. Вона закінчиться через певний проміжок, коли ми будемо завдавати їм втрати, їм буде дуже боляче, і вони скажуть: «Давайте миритися, бо ми не можемо далі вести бойові дії, бо нас задавили санкції, в нас багато загинуло, ми втратили весь військовий потенціал». Але якщо прийде хтось третій і скаже: «Давай ми вас помиримо», як правило, такий мир, він досить довго не триває»,

– вважає нардеп.

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