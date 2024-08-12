Помста за Курськ: чи загрожує українцям масштабний ракетний обстріл

Обстріли минулі та обстріли майбутні

Росія обстрілює Україну (зокрема Одесу) ракетами з перших годин війни. Бувають поодинокі пуски, бувають комбіновані удари з десятків ракет і дронів-камікадзе, які тривають годинами.

Такі удари – це максимум, що може російська федерація. І ми їх цілком успішно не раз переживали. Ба більше, запаси озброєнь і літаків у росії виснажуються, а наша протиповітряна оборона, навпаки, посилюється. З’являється більше нових і сучасних зенітних ракетних комплексів, якраз цього місяця прибули нові американські літаки F-16, одна з функцій яких – збивати ракети.

Якщо згадувати попередні ракетні атаки, жодного зв’язку між ними і з успіхами ЗСУ на фронті не проглядається. Добре чи погано йдуть у нас справи на передовій, росія обстрілювала і буде обстрілювати Україну за першої можливості. Тому і масштабні ракетно-дронові атаки продовжаться незалежно від того, є українські війська на території Курської області чи ні.

Звідки інформація про помсту за Курськ

Що стосується перебігу нашого наступу на територію росії, його подробиці ми поки що можемо дізнаватися тільки з повідомлень іноземних медіа. Бо українське військове керівництво тримає їх у таємниці.

Чутки про “страшну помсту” з’явилися з перших днів Курської операції ЗСУ. Поширювали їх у телеграм-каналах і соціальних мережах, пов’язаних із російською пропагандою. Багато українців піддалися на провокації і ось уже в перукарнях, на ринках і в громадському транспорті стали з жахом обговорювати можливу страшну помсту. Не замислюючись, що вже пережили десятки таких “помст”, причому настільки до них звикли, що навіть у коридорах і ванних ховатися перестали.

Але тут на допомогу російським інформаційним військам на допомогу прийшло британське видання The Times. Воно повідомило, що після Курська РФ цілком може організувати “грандіозний” удар по центрах ухвалення рішень у Києві. При цьому воно посилалося на власні неназвані джерела у військовому керівництві України.

Таким ударом росія може захотіти показати світу, що вона всемогутня і що Курськ не залишиться безкарним. Для його здійснення можуть застосувати сукупно понад сотню крилатих і балістичних ракет, “шахеди”.

Але, нагадаємо, все це ми вже бачили і переживали не раз і не два.

Що ж робити українцям у ситуації, що склалася? Піддаватися паніці точно не варто. А ось бути обережними і реагувати на сигнали тривоги варто завжди. За можливості спуститися в укриття, а якщо такої можливості немає, користуватися правилом двох стін і ховатися там, де від вулиці вас відділяють щонайменше дві стіни. У наших оселях, зазвичай, це коридори та ванні кімнати.

Про вчорашню провокацію росіян на Запорізькій АЕС читайте тут