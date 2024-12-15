Casa Placinta: новий смак Молдови в серці Одеси

Багато років на цьому місці готували італійську піцу, а тепер – плачінди, або плацинди. Адже часи змінюються, і смаки одеситів та гостей міста також: люди хочуть їсти те, що їли та готували їхні бессарабські бабусі та прабабусі, тітки або сусідки. Це вже четвертий заклад, відкритий за рік, де готують молдовські страви.

Інтерʼєр та атмосфера

Сама назва закладу в перекладі з румунської означає «Будинок Плачинди». Ви навряд чи пройдете повз вивіски, написаної румунською, та меню, яке манить смачними назвами й привабливими цінами вже на вулиці. Білі стіни, як в традиційних сільських будинках, доповнюють яскраві плями килимів, затишні та зручні крісла та стільці. Остаточне занурення в культуру Молдови завершує весела музика. Саме така зазвичай звучить на святах, весіллях та днях народження.

Дизайн меню нічим особливим не виділяється – на одному листі тут показані всі страви, зі зворотної сторони – напої та вина. А ось чайна карта – справжній «глянець» на декілька сторінок з великим вибором різноманітних чаїв та гігантськими яскравими професійними фотографіями – здивувала.

Але давайте заглянемо, що в меню.

Що в меню

Страви, які складають «обличчя» закладу, виділені червоною рамочкою. Це пʼять видів плацинд, пʼять смаків мамалиги, сім видів вертути та різні додатки.

Також гостям закладу пропонують пʼять найменувань салатів (серед них й олівʼє), супи, з десяток наїдок, півтора десятки гарячих страв (серед яких не лише молдовські), картопляні гарніри, закуски до пива та десерти («Наполеон» є).

Окремий блок закусок до пива натякає, що цей напій також присутній в меню, хоч і не локальних виробників. Але, погодьтеся, Бессарабія та Молдова зокрема завжди славилися своїми винами. Так ось, в меню є вина Молдови та Італії і загадкові «вина з підвалу» без означення їхнього походження.

Цитати з меню:

Мамалига класична – 85 грн;

Плацинда з бринзою – 130 грн;

Вертута з мʼясом – 147 грн;

Салат з баклажанів та бринзи – 210 грн;

Гювеч – 130 грн;

Закуска під цуйку – 160 грн;

Чорба традиційна з мʼясом – 140 грн;

Мітітеї з баранини – 220 грн;

Голубці Бабусі Ауріки – 180 грн;

Тюлька фрі – 160 грн;

Шапка Гугуце (десерт) – 135 грн;

Цуйка – 45 грн (50 мл);

Узвар – 35 грн.

Важливо: якщо ви замовляєте страви з собою, вони будуть коштувати на 15% дешевше!

Як на смак?

Для першого знайомства з новим закладом я обрала «знакові» страви: заму (суп), плацинду з капустою, кульки з мамалиги з бринзою і кизиловый компот.

Всі страви принесли неочікувано швидко. Подача доволі симпатична. Заму подали зі сметаною, а до мамалиги, крім сметани, додали муждей.

Словничок молдовських страв:

Гювеч – запозичена зі східної кухні страва, подібна до рагу.

Чорба – густий мʼясний кислий суп з різними овочами. Розповсюджений на Балканах та в Туреччині.

Муждей – часниковий соус на олії.

Цуйка – фруктова горілка, зазвичай сливова.

Зама (135 грн) виявилась дуже цікавою – наповненою різноманітними текстурами. Тонко нарізані овочі (морква, селера, болгарський перець) зберегли свою хрусткість і вдало поєднуються з тонкою ніжною домашньою локшиною. Суп насичений, кислий, і додавання сметани лише підсилює цей смак.

До цього супу дуже пасує плацинда (110 грн) з капустою. Вага страви – 340 грамів. І вона дійсно велика та ситна, її сміло можна брати навіть на компанію. Але є один нюанс. Ця плацинда смажилась у фритюрі, тож вона надзвичайна олійна. Дуже схожа на ту, що готують на Привозі. Але все ж таки в ресторані хочеться трохи яскравішого та вишуканого смаку, навіть у такій страві, як плацинда.

Не вразили мене й кульки з мамалиги з начинкою з бринзи. Замовила їх, так як куштувала подібні в ресторані «Мамалига». Нагадаю, що там вони були трохи обсмаженими і мали приємну скоринку, а бринза всередині трохи розплавилися і насичила кукурудзяну кашу характерним смаком. Тут кульки виявились холодною закускою. Кукурудзяна маса була холодною і навіть часниковий соус та сметана не надали їй смаку.

Компот (35 грн) я вирішила обовʼязково згадати, так як в одеських закладах не часто можна зустріти в меню саме кизиловий. Особливо взимку. Взагалі в меню є й інші компоти, узвар, лимонади та фреші, але здається, саме цей смак буде найкраще доповнювати ці традиційні, трохи жирні страви.

Загальне враження

Враження суперечливі. Я дуже люблю молдовську кухню, але з «великої трійки» дві позиції мені не дуже сподобалися. Вдруге я їх точно не замовлю і не порекомендую іншим. Втім, вибір страв тут великий, і є ще багато непродегустованого. Що стосується обслуговування, чистоти, атмосфери, подачі страв, музичного супроводу, то можу сказати, що це цілком затишне місце як для обіду, вечері в колі друзів, так і для невеликого урочистого застілля.

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Фото авторки та скрини з сайту закладу