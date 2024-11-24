Такі різні «Маргарити»: обираємо найкращу піцу в Одесі (відео)

В Одесі є десятки закладів, де продають і доставляють піцу. Її готують на різний манер: сицилійську, неаполітанську, римську, з сирними бортиками.

Для порівняння ми обрали пʼять класичних «Маргарит» з таких доставок: «Dominos», «Вилки-Палки», «Pizza.od.ua», «Ris» та «Resto-Presto».

Важливо! Даний матеріал не є рекламним – піци купувалися коштом редакції. Всі оцінки смаку – виключно власна думка автора.

«Маргарита» – справжня королева серед піц!

Існує легенда, що канонічну піцу «Маргариту» було створено в 1899 році на честь королеви Маргарити Савойської, яка мала відвідати королівський палац Каподімонте в Неаполі. Кухар створив страву в кольорах національного прапору: білий – сир, червоний – томати, зелений – базилік.

Італійські гастроісторики ставлять під сумнів цю історію і говорять, що вона була придумана геніями-маркетологами. Втім, єдине, з чим дослідники не сперечаються, це з інгредієнтами, які стали класичними.

Піца – одна з найпопулярніших страв світу. Такому успіху вона зобовʼїязана біженцям з Італії, які переїхали до США

В Одесі першу піцу почали готувати наприкінці липня 1984 року. Кафе, куди стояли величезні черги, було розташовано на площі Тираспольській, в історичній будівлі, якої зараз, на жаль, вже не існує. Тодішня піца походила на ватрушку – невеличка за розміром та пухка. Але за спогадами тих, хто її куштував, – неймовірно смачна. Втім, тоді її не було з чим порівняти.

«Маргарита» №1: швидка і поживна

Піца від «Dominos»

Замовлення та доставка. Замовлення на сайті зручне – є можливість обрати чотири діаметри: стандартну, велику, екстравелику та найбільшу. Однак, на жаль, не зрозуміло, який самий діаметр ми отримаємо, адже вказана лише вага. Але цю інформацію можна уточнити у диспетчера. Також можна замовити додаткові інгредієнти і зробити безкоштовну заміну двох складових. А ще вам запропонують відрегулювати товщину коржа і начинку бортика.

«Маргариту» привезли за 30 хвилин (забігаючи наперед, це була найшвидша доставка).

Пакування. Піца упакована в звичайну картонну коробку. В комплекті до страви – лише серветки, але гарної якості. Піца приїхала гаряча, але вона дуже швидко стигне через те, що на коробці немає шару фольги і навіть простої паперової підкладки під страву.

Очікування і реальність. Перед тим як скуштувати піцу, ми перевірили вагу та її діаметр. Заявлена вага стандартної на тонкому коржі піци – 378 грамів. Втім, на сайті попереджають, що вага може змінюватися через зневоднення продукту. Але вага піци виявилась майже 400 грамів, що навіть трішки більше, ніж заявлено.

Діаметр піци – 28 сантиметрів. Але на жаль, ми не зрозуміли, цього достатньо чи ні.

Яка на смак? Корж тонкий і добре пропечений, і навіть більше підсмажений, ніж на фотографії на сайті. У складі заявлені соус та моцарела. У піци виражений смак, достатньо сиру, але, на мій погляд, вона занадто жирна і томатна. На жаль, в стандартному варіанті ми не знайдемо одного із головних інгредієнтів «Маргарити» – базиліку. Сподіваємося, що він розчинився десь у соусі.

Ціна: 245 грн.

Оцінка: Поживна, але смак не видатний. Тверда четвірка.

«Маргарита» №2: схудла красуня

Піца від «Вилки-Палки»

Замовлення та доставка. Піцу замовляли за телефоном, щоб не реєструватися на сайті. До піци можна обрати один з чотирьох безкоштовних соусів та прибрати базилік.

Замовлення приїхало в означений час – 50 хвилин.

Пакування. Перше, що кидається в очі – якісна упаковка та «сервировка». В пакет на двох нам поклали дві жуйки, вологі та сухі серветки, зубочистки, ложечку для соусу і сам соус. Коробка з піцою заклеєна спеціальною стрічкою, тож ві бачите, що вона не відкривалась під час «подорожі». Всередині коробка виявилася з милим малюночком, що, погодьтеся, піднімає настрій в наш непростий час.

На перший погляд «Маргарита» виглядає непогано – тут є бортики і, за характерними підпалинами на тісті, ми бачимо, що випікалася вона в печі.

Очікування і реальність. Заявлена вага піци – 480 грамів, але на наших вагах вона важила 393 грами.

Яка на смак? В складі заявлені томатний соус, базилік, а також моцарелла і пармезан. Основа піци – доволі тонкий і добре пропечений корж. В смаку відчувається трохи пармезану – при запечені він додав плотності скоринці, ну і базилік також присутній.

Ціна піци – 245 гривень, але мінімальне замовлення для безкоштовної доставки – 300 гривень. Тож нам довелося дещо дозамовити, щоб вкластися в суму.

Оцінка: за цю піцу можна сміливо ставити четвірку з великим плюсом. До пʼятірки вона не дотягнула через недовагу майже в 100 грамів, а це забагато для дозволеної похибки.

«Маргарита» №3: соковита піца-равлик

Піца від «Pizza.od.ua»

Замовлення та доставка. Це піца-равлик, тому що ми чекали на неї півтори години замість заявлених 45-60 хвилин! Майте на увазі, що сума мінімального замовлення має бути 250 гривень.

Пакування – найпростіше: коробка без жодного маркування, перевʼязана канатиком. Ніяких серветок та жуйок. В той же час, це найдешевша піца із протестованих нами.

Очікування і реальність. Перший параметр – діаметр. На сайті можна обрати 25, 30, 35 сантиметрів. Ми зупинилися на стандартному – 30 сантиметрів.

Вага піци має бути 580 грамів, плюс-мінус 50 грамів. По факту – 516 грамів. Отже, чогось трошки не доклали. Цікаво, тіста чи все ж таки начинки? А ось заявлений діаметр – 30 сантиметрів, відповідає дійсності.

Яка на смак? Зовні піца виглядає непогано. Корж зовні виглядає пропеченим. Але на жаль, по факту він виявився не таким тонким, як здавалося. Але помідори надають йому соковитості.

Ціна: 180 гривень.

Оцінка: 4 бали з мінусом, за дуже повільну доставку.

«Маргарита» №4: схудла і трошки резинова

Піца від доставки «Rіs»

Замовлення та доставка. Піца приїхала вчасно.

Пакування. Коробка симпатична, а ось з серветками та додатковими приємними дрібницями тут не дуже заморочилися. Мінімальна сума замовлення – 200 гривень, тож ми ще дозамовили соус. Його поклали всередину коробки.

Очікування і реальність. Заявлена вага цієї «Маргарити» – 380 грамів, але при перевірці виявилось, що вона трошки схудла – до 311 грамів. Обʼєм таліі закреслено, діаметр склав 28 сантиметрів.

Яка на смак? На смак піца виявилася такою ж дієтичною, як і на вигляд – соус, а-ля томатна паста, економна кількість сиру та ніякого базиліку. Втім, нам його тут ніхто не обіцяв.

Корж піци тонкий, але недопечений, тож на смак він просто гумовий.

Оцінка: три бали. Дуже посередня піца, сподіваємось, що інші страви цієї доставки – кращі.

«Маргарита» №5: пригощає цукерками

Піца від «Resto-Presto»

Замовлення та доставка. Заказ привезли в означений час. Мінімальне замовлення – 200 гривень. Соус до піци додають безкоштовно, тому до заказу довелося додати ще лимонад.

Пакування модне та яскраве. В пакетику з серветками ми знайшли дві ментолові цукерки та зубочистки.

Очікування і реальність. Діаметр цієї «Маргарити» відповідає стандарту 30 сантиметрів. Заявлена вага на сайті – 520 грамів, фактична – 497 грамів, що є припустимою нормою. Зовні піца виглядає непогано, звісно, не так, як на професійній фотосесії для сайту, але з певним шармом.

Яка на смак? В смаку відчувається присутність сушеного орегано, який зазначений на сайті. Загалом піца добре пропечена та соковита.

Ціна: 190 гривень.

Оцінка: 5 балів і малюсенький мінус за використання орегано. Але все одно, ця піца на наш погляд оптимальна за параметрами ціна – якість.

Загальне враження

Отже ми скуштували та порівняли пʼять «Маргарит» від одеських служб доставки. Головне, що здивувало, це відсутність в майже усіх одеських «Маргаритах» базиліку. Може, хтось знає, чому так?

Загальні підсумки такі:

найшвидша та найжирніша «Маргарита» від доставки «Dominos». А ще тут дуже якісні серветки і в той же час під піцу не поклали підложку;

рекорд повільності у доставки «Pizza.od.ua». На жаль, якість страви теж не на висоті;

найкраще пакування у піци від «Вилки-Палки». Також ця піца дуже соковита. Але великий мінус ставимо за значно меншу вагу, ніж це припустимо;

«Маргарита» від «Resto-Presto» виявилась найоптимальнішою за співвідношенням ціна – якість і з гарним пакуванням.

На що треба звернути увагу при замовленні

Обовʼязково перед замовленням прочитайте правила доставки, особливо, якщо ви робите це нечасто. Зверніть увагу на те, що в усіх доставках сума мінімалки різна і залежить від району, де ви знаходитесь.

Всі доставки пропонують додаткові інгредієнти або можливість замінити їх або, взагалі, виключити. Також додатково ви можете замовити соуси, салати, закуски, напої. Майже в кожній доставці існують акції, спецпропозиції та бонуси. Їх краще відслідковувати в мобільних додатках, які є у більшості з доставок.

Не забудьте про чайові. Це, звісно, не обовʼязковий пункт, але повірте, курʼєри дуже стараються, щоб ви отримали вашу піцу гарячою та вчасно.

Ринок доставки піци в Одесі постійно розширюється, тож ми і далі будемо проводити тест-драйви. Смачного!

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