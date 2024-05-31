Ресторан “Мамалига”: всі відтінки молдовської кухні в Одесі (фоторепортаж)

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За два тижні ажіотаж навколо закладу трохи впав, тож Одеське життя вирішило теж відвідати “Мамалигу” та дізнатися, що цікавого там можна скуштувати, та скільки буде коштувати вечеря.

Ресторан Мамалига – відноситься до відомої в місті мережі, яка працює вже десять років. До неї входять популярні заклади національних кухонь: кафе кримськотатарської кухні Хаджибей та Крим, італійської – Моніка, грецької – Нікос, грузинської – низка Хінкалень у всіх районах міста. Можемо заспокоїти читачів, власники – одесити, які знають все про смак своїх співмешканців та гостей міста.

Ці ресторани виділяються яскравими “інстаграмними” інтерʼєрами, відносно невисокими цінами і середніми за розмірами порціями. Завдяки такій політиці в цих закладах зазвичай багато людей навіть в будні, а на вечір пʼятниці та суботи столики краще замовляти заздалегідь навіть зараз, під час воєнного стану.

Український дизайн та меблі з Парижу

За словами співвласника “Мамалиги” Михайла Серебрина, концепція ресторану виношувалася довгі чотири роки і спочатку він мав відкритися в Міському саду. Але не склалося. Зате зараз “Мамалига” вдало доповнила гастрономічну пару “Никоса” та “Моніки”, таким чином формуючи “смачний квартал”, який з вулиці Грецької ще трохи і дотягнеться Дерибасівської.

Ресторан знаходиться в старовинній будівлі і архітектору Денису Біленко вдалося почистити та зберегти старовинний фасад з величезними вікнами. Він дуже обережно вписав національний колорит і лише підкреслив традиції регіону. За словами співвласників, практично всі роботи в ресторані були виконані вручну, а авторські меблі були спеціально розроблені та виготовлені в Парижі. Також з Європи приїхало 25 тонн різних матеріалів. Стеля з лози плелася на місці протягом чотирьох місяців. Також тут знаходиться одна з найбільших колекцій глечиків у країні.

Ресторан складається з декількох поверхів.Зовсім скоро тут відкриється літній майданчик на вулиці та тераса у дворі. Таким чином, “Мамалига” зможе прийняти більше трьохсот відвідувачів. Незважаючи на розмір тут досить затишно – на стінах натуральні матеріали, етно килими, квіти.

А що в меню?

Меню Мамалиги складав бренд шеф з Молдови разом із з одеськими колегами. Воно вийшло доволі великим. Загальна кількість позицій – 58! Тут можна знайти страви з річкової риби, всіх видів мʼяса, втому числі качки та кролика, багато овочевих страв, по декілька варіацій популярних страв: сім видів вертути, шість смаків мамалиги та п’ять видів плацинди.

Обкладинка бумажного меню оформлена у вигляді домотканого рушника. Також існує електронне меню з фотографіями та можливістю поставити сердечко улюблені страві. так що, якщо ви не знаєте, що замовитиЄ можна орієнтуватися на смаки публіки.

Цитати з меню:

Трюфельна Мамалига – готуємо з румунського борошна з трюфелем – 80 грн.

Фасоліца з рубаним печеним перцем та турте (коржики) – 93 грн.

Лімба – слайси баклажану загорнуті з пастою із бринзи та волоських горіхів – 145 грн.

Ардей – солодкий маринований перець з витриманою бринзою – 157 грн.

Салат з рваним качиним м’ясом , витриманою бринзою, хрустким яблуком, родзинками та гранатовим соусом – 235 грн.

Чорба овочева з квасолею, солодким перцем і томатами – 97 грн.

Плачинта зі шпинатом, яйцем та зеленню – 95 грн.

Вертута з сиром, бринзою та зеленню – 120 грн.

Кавирма з томленого ягняти з овочевою манжею – 289 грн.

Хрусткий короп у кукурудзяному борошні з мамалигою, соусом муждей, сметаною та витриманою бринзою – 235 грн.

Кушма Гугуци з вишнею – 140 грн.

Чорнослив у вині та спеціях з мусом із шоколаду та сметанковим кремом – 140 грн

Страви бессарабської кухні загалом і молдовської зокрема надзвичайно ситні. І звісно, що за один раз просто фізично неможливо осягнути навіть чверть меню. Тому, порада – збирайте в Мамалигу велику компанію, замовляйте різні закуски та основні страви, щоб можна було ділитися та спробувати різні смаки та варіанти.

Молдовська кухня формувалася під впливом грецької, турецької, балканської, західноєвропейської традицій.

Винна карта

Винна карта складається здебільшого з вин Молдови – славетних Пуркарю та Крікова, сучасних виноробень Et Cetera та Bostavan бессарабських вин одещини – Kolonist та Villa Tinta.Також власники купили власний виноградник в Одеській області, щоб робити та подавати до столу своє “домашнє” вино.

Я вирішила замовити: Заму (125 грн), Урсулець – хрусткі кульки з мамалиги та бринзою (117 грн), Мітітеї (210 грн), Плачинду з сиром і витриманою бринзою (105 грн). На десерт замовила легендарну Бабу нягре з морозивом (115 грн) та не змогла відмовитися від культового торту Вечірній Кишинів (140 грн). До їжі тут подадуть питну воду, а я ще взяла бокал Відомого криківського сухого Мускату (55 грн. – 100 гр).

Блюда та десерти

Офіціант попередив, що вже “час пік”, тож чекати страви прийдеться довго, хвилин 20-25. Втім суп принесли за декілька хвилин, а мамалигу та мітітеї за хвилин пʼятнадцять.

Хочу сказати, що через часті відрядження до Бессарабії, з молдавською кухнею я знайома досить близько. Мамалига – страва, яку ми ніжно любимо в нашій родині, і яку я готую обовʼязково, коли до нас приходять друзі, особливо коли вони з інших регіонів. Голубці з виноградного листя, кавирма, фасолиця, чорнослив у вині також часті гості на нашій домашньому столі. Звісно, я готую все це трохи по-іншому ніж в Бессарабських селах. Вони у мене, більш легкі, “дієтичні”, якщо можна так сказати.

Заму я ніколи не їла, адже для її приготування потрібен квас на висівках, який треба лише готувати самим, тому що в наших магазинах на відміну від Молдови, він не продається. Його назва – борш. Смак Зами виявився таким, як я його собі уявляла – насиченим, з кислинкою. Насичено жовта ніжна домашня локшина контрастувала з пружнім мʼясом домашньої курки. А сам суп, за колористикою походив на яскравий килим зі стіни навпроти.

Урсулець – хрусткі, доволі великі кульки з мамалиги, начинені всередині бринзою, Политі трюфельним соусом та сметаною. Смаку трюфелю не відчула, адже бринза його перебиває.

Мітітеї подаються з горсткою маринованої синьої цибулі та на подушці з пюре із молодого горошку. Так написано в меню. Насправді, пюре горошку змішано з картопляним пюре і це відразу відчулося у смаку. Офіціант підтвердив мою сумніви. Це цілком зрозуміло з економічних причин, але не ясно, чому про це не сказано в описі страви. Мітітеї з телятини надзвичайно ніжні та соковиті. Хочеться ще!

Плацинди з сиром та бринзою на мій смак доволі прісні, але погоджуюсь з тим, що дуже мало людей полюбляють агресивний смак та аромат овечої бринзи. Думаю, саме тому шеф вирішив трохи їх “пригладити”. Наступного разу спробую полити ці плачинди медом. Думаю, це буде вдале рішення. Спробуйте і ви, розкажіть, чи сподобалось.

Баба Нягре, десерт, який я мріяла спробувати вже багато років. Це неймовірно легкий, пористий бісквіт, основа якого велика кількість курячих яєць. Він випікається багато годин у формі з товстими стінками і набуває надзвичайної пористої структури, яка немов губка впитує в себе різноманітні пропитки. Тут її подають трохи теплою, политою варенням із зелених грецьких горіхів та кулькою морозива з халви.

Торт “Вечірній Кишинів” – солодка візитка столиці Молдови, як у нас, “Київський”. Він складається з коржів в які додані горішки та чорнослив, перемазаних сметанним кремом і залитих шоколадною глазур’ю. Торт в міру солодкий, чорнослив додає йому балансу, а гарно просочені коржі тануть у роті.

Загальні враження

По – перше, хочеться порадуватися, що незважаючи на виснажливу війну, в нашому місті все одно відкриваються нові заклади. По – друге, радує і те, що це доступний ресторан з локальними продуктами та українською душею, цікавими деталями. По – третє, тут гарне і ненавʼязливе обслуговування, офіціанти знають страви. Всі страви, які я спробувала були гарно приготовані та красиво оформлені. Так, деякі смаки трохи відрізняються від моїх особистих, але бажання прийти сюди ще не один раз в компанії з друзями залишилося. Якщо ви любитель солодкого – сюди можна впевнено заходити лише заради десертів.

Смачних вам задоволень, а ми пішли шукати наступне “Смачне місце” в Одесі.

Важливо! Даний матеріал не являється рекламним та відображає виключно субʼєктивний смак та думку автора.