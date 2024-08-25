Благодійний обід і двір з Русалонькою: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 19 лютого по 25 серпня?
19 серпня
Грецька площа: нові часи – нові стінописи…
20 серпня
Живе в старому одеському дворі Русалонька...
21 серпня
Новий базар: не тільки за продуктами, а ще й на майстер-клас!
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22 серпня
Наш спекотний серпневий одеський Привоз…
23 серпня
На одеський Ольгіївській: благодійний обід для усіх охочих:
24 серпня
Міський сад: у Літньому театрі – фестиваль крафтових виробників пива:
25 серпня
Фото авторки