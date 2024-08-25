Новини Одеси та Одеської області

Благодійний обід і двір з Русалонькою: сім миттєвостей одеського тижня

Благодійний обід і двір з Русалонькою: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 19 лютого по 25 серпня?

19 серпня

Грецька площа: нові часи – нові стінописи

Фото дня: граффити

20 серпня

Живе в старому одеському дворі Русалонька...

Русалочка в одесском дворе

21 серпня

Новий базар: не тільки за продуктами, а ще й на майстер-клас!

На Новом рынке

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22 серпня

Наш спекотний серпневий одеський Привоз

Привоз в августе

23 серпня

На одеський Ольгіївській: благодійний обід для усіх охочих:

Благотворительный обед

24 серпня

Міський сад: у Літньому театрі – фестиваль крафтових виробників пива:

Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, столики, посетители

25 серпня

Остання неділя літа

Девушка в одесском Горсаду

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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