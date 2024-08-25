Благотворительный обед и двор с Русалочкой: семь мгновений одесской недели

Последнее воскресенье лета: жара не спешит покидать Одессу (фоторепортаж) Последнее воскресенье лета… Но это если посмотреть календарь. А как выйдешь на улицу – кажется, лето совсем не собирается покидать Одессу. Солнце, жара… Одесские улицы словно никак не могут напиться вволю солнечных лучей. ПОДРОБНЕЕ

«Покупайте нашу красоту!»: цены на одесском Привозе 23 августа Привоз в августе… Людей – тьма: короткие ссоры, периодически – громкие недоразумения… Ни слова о жаре, потому что она уже так «достала», что люди пытаются ее «не замечать»… Ну и, конечно, целая палитра овощей-фруктов и всего прочего – на всякий вкус и кошелек. ПОДРОБНЕЕ