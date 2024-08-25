Новости Одессы и Одесской области

Благотворительный обед и двор с Русалочкой: семь мгновений одесской недели

Благотворительный обед и двор с Русалочкой: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 19 по 25 августа?

19 августа

Греческая площадь: новые времена – новые граффити…

Фото дня: граффити

20 августа

Живет в старом одесском дворе Русалочка

Русалочка в одесском дворе

21 августа

Новый базар: не только за продуктами, а еще и на мастер-класс!

На Новом рынке

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

22 августа

Наш жаркий августовский одесский Привоз

Привоз в августе

23 августа

На одесской Ольгиевской: благотворительный обед для всех желающих.

Благотворительный обед

24 августа

Горсад: в Летнем театре – фестиваль крафтовых производителей пива:

Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, столики, посетители

25 августа

Последнее воскресенье лета

Девушка в одесском Горсаду

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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