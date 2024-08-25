Благотворительный обед и двор с Русалочкой: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 19 по 25 августа?
19 августа
Греческая площадь: новые времена – новые граффити…
20 августа
Живет в старом одесском дворе Русалочка…
21 августа
Новый базар: не только за продуктами, а еще и на мастер-класс!
Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.
22 августа
Наш жаркий августовский одесский Привоз…
23 августа
На одесской Ольгиевской: благотворительный обед для всех желающих.
24 августа
Горсад: в Летнем театре – фестиваль крафтовых производителей пива:
25 августа
Фото автора