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«Купуйте нашу красу!»: ціни на одеському Привозі 23 серпня

«Купуйте нашу красу!»: ціни на одеському Привозі 23 серпня

Привоз у серпні… Людський натовп, короткі сварки, інколи – гучні непорозуміння… Ані слова про спеку, бо вона вже так «дістала», що люди намагаються її «не помічати»… Ну й, звісно, ціла палітра овочів-фруктів і усього іншого – на усілякий смак і гаманець.

«Ніякої риби!»

Жінка – чоловіку:

– Ніякої риби! От буде прохолодно – будемо купляти. А так боюсь. Нам до всіх негараздів ще отруєння не вистачало!

Продавчиня, почувши це:

– Яке отруєння, золота ви моя?! Та ви скоріш отими овочами отруїтесь. У нас же рибка свіжесенька, тільки-тільки виловили.

– Ой, не розказуйте мені казки!

– Та які ж казки? Це ж реальність…

Рыбные ряды Привозе

В овочевих рядах:

– Купуйте нашу красу!

– Що ви маєте на увазі? Картоплю чи сині?

– Я маю на увазі все, що ви тут бачите… От тільки не мацайте, не мацайте. Красу треба купувати, а не мацати. Очима дивитися, обирати…

– Ну не знаю. Я до тої вашої краси спочатку повинен торкнутись!..

– О, який же ви цікавий чоловік!..

Одесский Привоз в августе: овощи

Мацати – не мацати, так то ваша (й продавців) справа, а от що там з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 25-35 грн;
  • цибуля – 25-30 грн;
  • помідори – 20-60 грн;
  • буряк – 25-35 грн;
  • кабачки – 30-40 грн;
  • огірки – 40-70 грн;
  • солодкий перець – 40-65 грн;
  • баклажани – 25-35 грн;
  • капуста – 30-40 грн;
  • часник – 120-130 грн;
  • морква – 25-35 грн;
  • кукурудза (за один качан) – 5-10 грн;
  • зелень у пучках – від 15-20 грн.
Торговля зеленью на Привозе
Помидоры на Привозе
Овощные ряды одесского Привоза
Покупательница на Привозе

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 20-40 грн;
  • груші – 30-50 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 70-100 грн;
  • лимони – 45-70 грн;
  • малина – 90-120 грн;
  • персики – 25-50 грн;
  • сливи – 20-40 грн;
  • абрикоси – 30-60 грн;
  • кавуни – 10-20 грн;
  • дині – 25-40 грн;
  • виноград – 50-90 грн.
Фрукты на Привозе
Привоз: крыты
Персики на Привозе
Арбузы на Привозе

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 18-80 грн;
  • бринза – 150-220 грн;
  • сир – 70-100 грн.
Цены на яйца в конце августа на Привозе
Привоз: молочный корпус

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-250 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.
Привоз: мясной корпус
В мясном корпусе одесского Привоза
Сало на Привозе

Свинина

  • задня частина – 170-180 грн;
  • шия – 200-230 грн;
  • лопатка – 150-170 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 70-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-280 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

  • товстолобик – 80-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-130 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • короп – 50-120 грн.

Читайте також та порівнюйте: «А мені вже хочеться сала»: ціни на одеському Привозі у розпалі серпня.

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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