«Купуйте нашу красу!»: ціни на одеському Привозі 23 серпня

«Ніякої риби!»

Жінка – чоловіку:

– Ніякої риби! От буде прохолодно – будемо купляти. А так боюсь. Нам до всіх негараздів ще отруєння не вистачало!

Продавчиня, почувши це:

– Яке отруєння, золота ви моя?! Та ви скоріш отими овочами отруїтесь. У нас же рибка свіжесенька, тільки-тільки виловили.

– Ой, не розказуйте мені казки!

– Та які ж казки? Це ж реальність…

В овочевих рядах:

– Купуйте нашу красу!

– Що ви маєте на увазі? Картоплю чи сині?

– Я маю на увазі все, що ви тут бачите… От тільки не мацайте, не мацайте. Красу треба купувати, а не мацати. Очима дивитися, обирати…

– Ну не знаю. Я до тої вашої краси спочатку повинен торкнутись!..

– О, який же ви цікавий чоловік!..

Мацати – не мацати, так то ваша (й продавців) справа, а от що там з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 25-35 грн;

цибуля – 25-30 грн;

помідори – 20-60 грн;

буряк – 25-35 грн;

кабачки – 30-40 грн;

огірки – 40-70 грн;

солодкий перець – 40-65 грн;

баклажани – 25-35 грн;

капуста – 30-40 грн;

часник – 120-130 грн;

морква – 25-35 грн;

кукурудза (за один качан) – 5-10 грн;

зелень у пучках – від 15-20 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 20-40 грн;

груші – 30-50 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 70-100 грн;

лимони – 45-70 грн;

малина – 90-120 грн;

персики – 25-50 грн;

сливи – 20-40 грн;

абрикоси – 30-60 грн;

кавуни – 10-20 грн;

дині – 25-40 грн;

виноград – 50-90 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 18-80 грн;

бринза – 150-220 грн;

сир – 70-100 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-250 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 170-180 грн;

шия – 200-230 грн;

лопатка – 150-170 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 70-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-280 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 80-100 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-130 грн;

судак – 170-240 грн;

короп – 50-120 грн.

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