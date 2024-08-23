«Купуйте нашу красу!»: ціни на одеському Привозі 23 серпня

Привоз у серпні… Людський натовп, короткі сварки, інколи – гучні непорозуміння… Ані слова про спеку, бо вона вже так «дістала», що люди намагаються її «не помічати»… Ну й, звісно, ціла палітра овочів-фруктів і усього іншого – на усілякий смак і гаманець.
«Ніякої риби!»
Жінка – чоловіку:
– Ніякої риби! От буде прохолодно – будемо купляти. А так боюсь. Нам до всіх негараздів ще отруєння не вистачало!
Продавчиня, почувши це:
– Яке отруєння, золота ви моя?! Та ви скоріш отими овочами отруїтесь. У нас же рибка свіжесенька, тільки-тільки виловили.
– Ой, не розказуйте мені казки!
– Та які ж казки? Це ж реальність…
В овочевих рядах:
– Купуйте нашу красу!
– Що ви маєте на увазі? Картоплю чи сині?
– Я маю на увазі все, що ви тут бачите… От тільки не мацайте, не мацайте. Красу треба купувати, а не мацати. Очима дивитися, обирати…
– Ну не знаю. Я до тої вашої краси спочатку повинен торкнутись!..
– О, який же ви цікавий чоловік!..
Мацати – не мацати, так то ваша (й продавців) справа, а от що там з цінами?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 25-35 грн;
- цибуля – 25-30 грн;
- помідори – 20-60 грн;
- буряк – 25-35 грн;
- кабачки – 30-40 грн;
- огірки – 40-70 грн;
- солодкий перець – 40-65 грн;
- баклажани – 25-35 грн;
- капуста – 30-40 грн;
- часник – 120-130 грн;
- морква – 25-35 грн;
- кукурудза (за один качан) – 5-10 грн;
- зелень у пучках – від 15-20 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 20-40 грн;
- груші – 30-50 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 70-100 грн;
- лимони – 45-70 грн;
- малина – 90-120 грн;
- персики – 25-50 грн;
- сливи – 20-40 грн;
- абрикоси – 30-60 грн;
- кавуни – 10-20 грн;
- дині – 25-40 грн;
- виноград – 50-90 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 18-80 грн;
- бринза – 150-220 грн;
- сир – 70-100 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-250 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 170-180 грн;
- шия – 200-230 грн;
- лопатка – 150-170 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 70-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-280 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 80-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-130 грн;
- судак – 170-240 грн;
- короп – 50-120 грн.
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