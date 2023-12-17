“Полон вбиває”: в Одесі відбулась акція на підтримку військовополонених (відео)

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Кілька десятків рідних та близьких військових, які на сьогодні перебувають у російському полоні, вийшли на проспект Шевченка, аби показати, що залишаються люди які щодня чекають на них додому.

З прапорами України, бойовими стягами, лозунгами та фото військових одесити намагаються привернути увагу України й світу. Адже напередодні свят, коли всі сім’ї збираються за святковими столами, часточки їхніх сімей клякнуть у полоні ворога.

За написами на плакатах і прапорах видно, на кого чекають одесити – захисників Зміїного, прикордонників і морпіхів з Маріуполя, захисників “Азовсталі”.

Для багатьох це буде друга зима в полоні. Рідні пишуть на плакатах: “Зараз усі у полоні свят. А хтось у полоні на свята”, “Вільні повинні боротися за полонених”, “Будь голосом полонених”.

Останній публічний обмін полоненими відбувся у серпні 2023 року. З того часу росія блокую цю процедуру. Протягом пів року змогли повернути лише тіла загиблих захисників.

Хоча, за словами президента Володимира Зеленського, обміни військовополоненими України з рф тривають: вони непублічні й часто відбуваються прямо на полі бою.

За офіційними даними, наразі росіяни тримають у полоні принаймні 4337 українців, у тому числі понад 3500 – військові.

Згідно зі словами заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка, на сьогодні в Україні зниклими за особливих обставин вважаються 26 тисяч осіб. З них зниклих безвісти 11 тисяч – це цивільні, і близько 15 тисяч – це військові.

Тому реальна кількість полонених, які щодня живуть в російських катівнях, може бути значно більшою.