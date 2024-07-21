Багато спеки і трохи Нового року: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 15 по 21 липня?
15 липня
Так сьогодні виглядає відомий рак-велетень на вул. Лесі Українки (колишній Жуковського):
16 липня
Ось так старенький вініловий програвач отримав друге життя: став прикрасою входу до одеської кав’ярні:
17 липня
Танцівниця у синьому прикрашає таємничий куточок на вулиці Гоголя:
Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.
18 липня
Аномальна спека? Температурні рекорди? Та коли це лякало одеський Привоз?
19 липня
А одеська Канава (Деволанівський узвіз), між тим, змінюється на очах…
20 липня
Біля клумби у тихому центрі:
– Тобі не здається, що квіти на цій клумбі вже нагадують, що скоро осінь?
– Знаєш, у таку спеку мені все нагадує тільки про пекельне літо, якому, здається, кінця немає…
21 липня
Хтось там жаліється на немилосердну липневу спеку, а в когось ще Новий рік триває…
Фото авторки