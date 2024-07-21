Багато спеки і трохи Нового року: сім миттєвостей одеського тижня

Багато спеки і трохи Нового року: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 15 по 21 липня?

15 липня

Так сьогодні виглядає відомий рак-велетень на вул. Лесі Українки (колишній Жуковського):

Фото дня в Одессе: рак-гигант

16 липня

Ось так старенький вініловий програвач отримав друге життя: став прикрасою входу до одеської кав’ярні:

Фото дня в Одессе: у входа в одесское кафе

17 липня

Танцівниця у синьому прикрашає таємничий куточок на вулиці Гоголя:

Фото дня в Одессе: на улице Гоголя

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18 липня

Аномальна спека? Температурні рекорди? Та коли це лякало одеський Привоз?

Фото дня в Одессе: на Привозе

19 липня

А одеська Канава (Деволанівський узвіз), між тим, змінюється на очах…

Фото дня в Одессе: Деволановскмй спуск

20 липня

Біля клумби у тихому центрі:

– Тобі не здається, що квіти на цій клумбі вже нагадують, що скоро осінь?

– Знаєш, у таку спеку мені все нагадує тільки про пекельне літо, якому, здається, кінця немає…

Фото дня в Одессе: клумба в центре

21 липня

Хтось там жаліється на немилосердну липневу спеку, а в когось ще Новий рік триває…

Фото дня в Одессе: немного Нового года

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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