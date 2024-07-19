Ціни на «пекельному» липневому Привозі: «Це слива чи вже варення?»

«Не свинячте мені тут!»

Покупці трохи ошаленілі, чую, як хтось зізнається: «Я з цією спекою дурію. Прийшла – забула за чим».

Та нічого, прилавки самі нагадають. І як вдається людям в таке пекло ще шуткувати?

– Он, диви, рибу поливають і поливають. Готова юшка…

– Це в вас варення?..

– Яке варення? Де ви його бачите?

– Та це вже не сливи. Вони ж потекли. Це вже варення чи повидло…

– От не свинячте мені тут, не свинячте… В мене товар смачний, а ви тут сміття викидаєте.

– Де ви бачите сміття?.. Це я викинув такий смачний товар, про який ви кажете. Он купив помідори, а одна виявилася зіпсованою. Урну поблизу не бачу.

– То ви купили десь оці зіпсовані помідори, а викидати прийшли до мене? Люди, та що це коїться?! Ідіть викидайте там, де купували!

– Та я ж не всі. Тільки один…

Ну а що там з цінами на цьому Привозі під час шаленої спеки?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 15-25 грн;

цибуля – 20-35 грн;

помідори – 20-80 грн;

буряк – 25-35 грн;

кабачки – 10-20 грн;

огірки – 20-60 грн;

солодкий перець – 35-80 грн;

баклажани – 30-60 грн;

капуста – 10-25 грн;

часник – 130-150 грн;

морква – 25-35 грн;

кукурудза (за один качан) – 15-20 грн;

зелень у пучках – від 10 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 20-30 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 70-100 грн;

лимони – 35-60 грн;

апельсини – 50-70 грн;

аґрус – 50-60 грн;

малина – 70-100 грн;

персики – 20-60 грн;

сливи – 20-40;

абрикоси – 30-50 грн;

кавуни – 15-25;

дині – 30-60.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 18-60 грн;

бринза – 130-230 грн;

сир – 70-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-250 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 150-180 грн;

шия – 170-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 50-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-230 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 70-100 грн;

карасі – 60-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-110 грн;

судак – 170-240 грн;

короп – 50-120 грн.

Читайте також та порівнюйте: Привоз у липні: де поділися полуниця з черешнею?

Фото авторки