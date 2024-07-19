Ціни на «пекельному» липневому Привозі: «Це слива чи вже варення?»

Ціни на «пекельному» липневому Привозі: «Це слива чи вже варення?»

Так, так, не спека, а справжнє пекло. Та Привоз все одно є Привоз: ніякі погодні чи інші аномалії на нього, здається, не впливають. Людей багато. Майже всі с пляшками. Хто воду п’є, хтось обливається. Асфальт під ногами здається якимось ватним. Неприємно… Та що приємно? Палітра овочів і фруктів. До речі, вони теж час від часу приймають душ…

«Не свинячте мені тут!»

Покупці трохи ошаленілі, чую, як хтось зізнається: «Я з цією спекою дурію. Прийшла – забула за чим».

На Привозе летом

Та нічого, прилавки самі нагадають. І як вдається людям в таке пекло ще шуткувати?

– Он, диви, рибу поливають і поливають. Готова юшка…

– Це в вас варення?..

– Яке варення? Де ви його бачите?

– Та це вже не сливи. Вони ж потекли. Це вже варення чи повидло…

На Привозе: овощи и фрукты

– От не свинячте мені тут, не свинячте… В мене товар смачний, а ви тут сміття викидаєте.

– Де ви бачите сміття?.. Це я викинув такий смачний товар, про який ви кажете. Он купив помідори, а одна виявилася зіпсованою. Урну поблизу не бачу.

– То ви купили десь оці зіпсовані помідори, а викидати прийшли до мене? Люди, та що це коїться?! Ідіть викидайте там, де купували!

– Та я ж не всі. Тільки один…

Одесский Привоз в июле

Ну а що там з цінами на цьому Привозі під час шаленої спеки?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

овощи на Привозе: перец

  • картопля – 15-25 грн;
  • цибуля – 20-35 грн;
  • помідори – 20-80 грн;
  • буряк – 25-35 грн;
  • кабачки – 10-20 грн;
  • огірки – 20-60 грн;
  • солодкий перець – 35-80 грн;
  • баклажани – 30-60 грн;
  • капуста – 10-25 грн;
  • часник – 130-150 грн;
  • морква – 25-35 грн;
  • кукурудза (за один качан) – 15-20 грн;
  • зелень у пучках – від 10 грн.

На Привозе: ягоды

Арбузы на Привозе

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 20-30 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 70-100 грн;
  • лимони – 35-60 грн;
  • апельсини – 50-70 грн;
  • аґрус – 50-60 грн;
  • малина – 70-100 грн;
  • персики – 20-60 грн;
  • сливи – 20-40;
  • абрикоси – 30-50 грн;
  • кавуни – 15-25;
  • дині – 30-60.

На Привозе: перец и синие

На Привозе: картощка и арбузы

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

Привоз: цены на яйца

  • яйця (десяток) – 18-60 грн;
  • бринза – 130-230 грн;
  • сир – 70-120 грн.

Привоз: брынза

Привоз: молочный корпус

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-250 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Привоз: мясо

Свинина

  • задня частина – 150-180 грн;
  • шия – 170-220 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 50-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-230 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Привоз: рыба

  • товстолобик – 70-100 грн;
  • карасі – 60-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-110 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • короп – 50-120 грн.

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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