Ціни на «пекельному» липневому Привозі: «Це слива чи вже варення?»

Так, так, не спека, а справжнє пекло. Та Привоз все одно є Привоз: ніякі погодні чи інші аномалії на нього, здається, не впливають. Людей багато. Майже всі с пляшками. Хто воду п’є, хтось обливається. Асфальт під ногами здається якимось ватним. Неприємно… Та що приємно? Палітра овочів і фруктів. До речі, вони теж час від часу приймають душ…
«Не свинячте мені тут!»
Покупці трохи ошаленілі, чую, як хтось зізнається: «Я з цією спекою дурію. Прийшла – забула за чим».
Та нічого, прилавки самі нагадають. І як вдається людям в таке пекло ще шуткувати?
– Он, диви, рибу поливають і поливають. Готова юшка…
– Це в вас варення?..
– Яке варення? Де ви його бачите?
– Та це вже не сливи. Вони ж потекли. Це вже варення чи повидло…
– От не свинячте мені тут, не свинячте… В мене товар смачний, а ви тут сміття викидаєте.
– Де ви бачите сміття?.. Це я викинув такий смачний товар, про який ви кажете. Он купив помідори, а одна виявилася зіпсованою. Урну поблизу не бачу.
– То ви купили десь оці зіпсовані помідори, а викидати прийшли до мене? Люди, та що це коїться?! Ідіть викидайте там, де купували!
– Та я ж не всі. Тільки один…
Ну а що там з цінами на цьому Привозі під час шаленої спеки?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 15-25 грн;
- цибуля – 20-35 грн;
- помідори – 20-80 грн;
- буряк – 25-35 грн;
- кабачки – 10-20 грн;
- огірки – 20-60 грн;
- солодкий перець – 35-80 грн;
- баклажани – 30-60 грн;
- капуста – 10-25 грн;
- часник – 130-150 грн;
- морква – 25-35 грн;
- кукурудза (за один качан) – 15-20 грн;
- зелень у пучках – від 10 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 20-30 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 70-100 грн;
- лимони – 35-60 грн;
- апельсини – 50-70 грн;
- аґрус – 50-60 грн;
- малина – 70-100 грн;
- персики – 20-60 грн;
- сливи – 20-40;
- абрикоси – 30-50 грн;
- кавуни – 15-25;
- дині – 30-60.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 18-60 грн;
- бринза – 130-230 грн;
- сир – 70-120 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-250 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 150-180 грн;
- шия – 170-220 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 50-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-230 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 70-100 грн;
- карасі – 60-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-110 грн;
- судак – 170-240 грн;
- короп – 50-120 грн.
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