Много жары и чуть-чуть Нового года: семь мгновений одесской недели

Много жары и чуть-чуть Нового года: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 15 по 21 июля?

15 июля

Так сегодня выглядит рак-гигант на улице Леси Украинки (бывшей Жуковского):

Фото дня в Одессе: рак-гигант

16 июля

Вот так старенький виниловый проигрыватель получил вторую жизнь: стал украшением входа в одесское кафе:

Фото дня в Одессе: у входа в одесское кафе

17 июля

Танцовщица в синем украшает таинственный уголок на улице Гоголя:

Фото дня в Одессе: на улице Гоголя

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18 июля

Аномальная жара? Температурные рекорды? Когда это пугало одесский Привоз?

Фото дня в Одессе: на Привозе

19 июля

А одесская Канава (Деволановский спуск), между тем, изменяется на глазах…

Фото дня в Одессе: Деволановскмй спуск

20 июля

Возле клумбы в тихом центре:

– Тебе не кажется, что цветы на этой клумбе уже напоминают, что скоро осень?

– Знаешь, в такую жару мне все напоминает только об адском лете, которому, кажется, нет конца…

Фото дня в Одессе: клумба в центре

21 июля

Кто-то жалуется на немилосердную июльскую жару, а у кого-то еще Новый год продолжается…

Фото дня в Одессе: немного Нового года

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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