Много жары и чуть-чуть Нового года: семь мгновений одесской недели

15 июля

Так сегодня выглядит рак-гигант на улице Леси Украинки (бывшей Жуковского):

16 июля

Вот так старенький виниловый проигрыватель получил вторую жизнь: стал украшением входа в одесское кафе:

17 июля

Танцовщица в синем украшает таинственный уголок на улице Гоголя:

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18 июля

Аномальная жара? Температурные рекорды? Когда это пугало одесский Привоз?

19 июля

А одесская Канава (Деволановский спуск), между тем, изменяется на глазах…

20 июля

Возле клумбы в тихом центре:

– Тебе не кажется, что цветы на этой клумбе уже напоминают, что скоро осень?

– Знаешь, в такую жару мне все напоминает только об адском лете, которому, кажется, нет конца…

21 июля

Кто-то жалуется на немилосердную июльскую жару, а у кого-то еще Новый год продолжается…

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