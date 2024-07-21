Много жары и чуть-чуть Нового года: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 15 по 21 июля?
15 июля
Так сегодня выглядит рак-гигант на улице Леси Украинки (бывшей Жуковского):
16 июля
Вот так старенький виниловый проигрыватель получил вторую жизнь: стал украшением входа в одесское кафе:
17 июля
Танцовщица в синем украшает таинственный уголок на улице Гоголя:
Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.
18 июля
Аномальная жара? Температурные рекорды? Когда это пугало одесский Привоз?
19 июля
А одесская Канава (Деволановский спуск), между тем, изменяется на глазах…
20 июля
Возле клумбы в тихом центре:
– Тебе не кажется, что цветы на этой клумбе уже напоминают, что скоро осень?
– Знаешь, в такую жару мне все напоминает только об адском лете, которому, кажется, нет конца…
21 июля
Кто-то жалуется на немилосердную июльскую жару, а у кого-то еще Новый год продолжается…
Фото автора