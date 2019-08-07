В центре Одессы поселился Рак-гигант №2

В городе стало на один арт-объект больше. На ул. Жуковского поселился привлекательный Рак-гигант, который приподнял одну клешню, приветствуя проходящих.

Узнав руку мастера, корреспондент «Одесской жизни» решила, что это очередная скульптура одесского железных дел мастера Кирилла Максименко, который создает скульптуры из металлолома, перебралась с ул. Приморской.

Все дело в том, что «Одесская жизнь» в прошлом году рассказывала о Раке-гиганте, изготовленном Кириллом, а после установленном на Приморской. Писали мы и о том, что работы Кирилла, — автора «Руки Стива Джобса», «Маман» и многих других, — имеют особенность «перемещаться» по городу.

Мы связались с Кириллом Максименко и выяснили, что это таки его рук творение. Только на сей раз арт-объект ниоткуда не переместился: это совершенно новая работа нашего «железного скульптора». Таким образом, получается, что у нас появилось еще одно членистоногое огромных размеров — приветливое, добродушное и приятное на вид. Кое-кто условно так его и окрестил – Рак-гигант №2. Новый Рак тоже создан из металла, его вес — 80 килограммов.

Кстати, еще одна новая работа скульптора — Мудрая Сова — недавно поселилась в столице Украины.

Фото автора