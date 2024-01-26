Азбука влади: чим займаються і які зарплати у міських депутатів (продовження)

Хто може стати депутатом місцевої ради

Балотуватися в депутати місцевої ради може кожна людина, старша за 18 років. Якщо в місті понад 10 тисяч жителів, його може висунути тільки партія.

Кількість депутатів залежить від кількості виборців. Якщо вважати, що в Одесі проживає мільйон осіб, то, згідно із законом, у міській раді має бути 64 депутати. Кожен представляє інтереси виборців свого округу. А всього округів в Одесі вісім.

13 депутатів Одеської міськради входять до складу виконавчого комітету — незалежного органу, який ухвалює рішення практично у всіх сферах життєдіяльності міста. Виконком разом із депутатським корпусом і мером є трьома «китами» міської ради.

Обов’язки та функції депутатів місцевих рад

Депутати місцевих рад дбають про ресурси міста, розподіляють місцеві бюджети та формують бюджетну політику. Не рідше одного разу на місяць вони мають проводити зустрічі, а також прийом виборців, розглядати пропозиції, скарги містян і сприяти їхньому вирішенню.

Також депутати мають звітувати перед виборцями про свою роботу та роботу місцевої ради, виконання програм соціально-економічного розвитку, доручень виборців та витрачання місцевого бюджету. При цьому вони мають цікавитися громадською думкою та брати участь у громадських слуханнях, якщо питання стосується їхніх виборчих округів.

Яка зарплата у депутатів місцевих рад

Депутати місцевих рад не отримують заробітну плату. Вони можуть бути юристами, викладачами, бізнесменами, тобто заробляти в будь-якій іншій сфері, але політикою займатися на громадських засадах.

Зарплату отримує тільки секретар місцевої ради та міський голова, і виплачують її з місцевого бюджету. До речі, секретар ради — єдиний, хто не має права поєднувати депутатські обов’язки з іншою роботою, крім викладацької, наукової або творчої діяльності.

Що таке депутатський фонд

Депутатським фондом називають кошти з місцевого бюджету, якими розпоряджаються депутати. Формується він таким чином. Для кожного депутатського округу з міського бюджету виділяють суму, яку депутат може використати з певною метою — оперативно розв’язувати проблеми свого округу та його мешканців. Рішення про те, які проблеми наразі найактуальніші, депутат має ухвалювати після зустрічей із жителями округу, враховуючи їхні побажання чи вимоги.

Звіти про витрачання депутатського фонду мають публікуватися на офіційному сайті міської ради.

Читайте також: