Протести на Думській: чому одеситів просять “припинити кошмаріти” місцеву владу

Гнівний пост на цю тему написала у facebook голова Благодійного фонду Катерина Ножевнікова.

За її словами, про відповідальність центральної влади говорять на кожному мітингу, але протестувальників не чують.

“Тому що на кожному мітингу на місцях усі кажуть, що вимоги до місцевих та до центру!”

Але вони там не чують. А в городах потроху, але чують. Як змінити локацію? Найняти автобуси та везти людей до Києва ? Це неможливо. Війна! Ми не можемо робити революції під час війни. Та й ресурсу ми не маємо – за нами ніхто не стоїть, крім тих, кого ми захищаємо. Але вони на фронті.

Результатом протестів в Одесі стало скасування багатьох безглуздих тендерів, зокрема не буде ремонту суду в Київському районі за 120 млн. гривень, не буде закупівлі ялинок за 6 млн., фарбування лав, покосу трави тощо.

Фінансування на потреби ЗСУ порівняно з минулим роком збільшилось у рази. Так, на позачерговій сесії міськради 15 листопада міськрада виділила військовим ще 150 млн. Місцева влада нарешті стала купувати дрони. 3 тисячі fpv дронів для одеських бригад – це просто прорив, каже волонтер.

“Повністю згодна про відповідальність центральної влади. Але все ж таки може не змішувати ці процеси? Результатом нашого стояння під місцевими радами є скасування купи тендерів по всій країні та початок закупівлі fpv дронів, розвідувальних дронів, кілька позачергових сесій та надання на ЗСУ сотні мільйонів гривень додатково . По країні – мільярдів”, – пише Катерина.

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“На рівні області питань ще дуже багато, бо наприклад очикуємо звіт про використання коштів зібранних з громад але також є зміни – як приклад цього тиждня відміна тендеру на 15 млн на розробку документацію, який виграла фірма створена за 4 дні до тендеру. Мало? Так. Але ж це вже щось. “, – додала волонтер.

Катерина Ножевнікова каже, що необхідно продовжити протести, особливо, коли після відбору ПДФО на місцях мають економити та використовувати гроші лише на першочергові витрати.

“Ми очікуємо від місцевої та обласної влади ще більше дій та рішень, які під час війни нарешті змусять нас сказати: Дякую, ви нарешті припинили шукати винних де завгодно і взяли і на себе таку відповідальність”, – підсумувала вона.

Законопроект №10037 про військовий ПДФО

Верховна Рада ухвалила загалом про військове ПДФО. Йдеться про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, отриманих військовослужбовцями, поліцією та особами рядового та начальницького складу.

Голова бюджетного комітету ВР Роксолана Подласа розповіла про ключові норми проекту:

Доходи Дорожнього фонду у 2024 році спрямовуються до загального фонду державного бюджету та спрямовуються на потреби оборони.

«Військове ПДФО» з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня року, в якому буде завершено військовий стан, зачитується до державного бюджету,

з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий ПДФО» спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) та Міноборони

з 1 січня по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано військовий стан «військовий ПДФО» розподіляється у таких пропорціях:

45% – ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн)

45% – Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн)

10% – розпорядникам сектору безпеки та оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд),

Звичайний ПДФО залишається в громадах обсягом 64% (при цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення).