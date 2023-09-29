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В Одесі знищили 100-літні дерева для будівництва автосалону

В Одесі знищили 100-літні дерева для будівництва автосалону

Для зведення нової забудови, в Одесі на вулиці Бугаївській знищили 14 в’язів. Деяким деревам майже сотня років. За документами їхній стан був задовільний і знищенню вони не підлягали.

Про це повідомив одеський екоактивіст Владислав Балинський.

За словами Балинського, дерева були знищені незаконно через керівництво “Міськзелентресту”. Оскільки на початку вересня Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеси створив комісію, яка проінспектувала стан дерев. За їхніми висновками дерева були у задовільному стані. Тому інспекція відмовилася узгодити акт видалення дерев.

дерево

Згідно зі складеним актом, відновна вартість спиляних дерев становить 122 тис. гривень.

акт обстеження дерев

акт обстеження дерев

Балинський розказав, що дерева спиляли, аби звільнити ділянку для будівництва автосалону, до якого має відношення депутат Олександр Іваницький від Політичної партії “Довіряй справам”.

Також Балинський наголосив, що Іваницький був у списках тих, хто продовжує лобіювати виділення 112 млн гривень на скандальну реконструкцію Київського районного суду Одеси.

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Фото зі сторінки Владислава Балинського

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