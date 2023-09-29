2 жовтня частина одного з районів Одеси на увесь день залишиться без води

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу, у частині Київського району Одеси 2 жовтня буде припинено водопостачання.
З 09:00 до 22:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- 12-18 лінії Люстдорфської дороги,
- Академіка Корольова, 42-70,
- Академіка Глушка, 16-26,
- Левітана, 101-147,
- Ільфа і Петрова, 11-15,
- Костанді, 162-196, 199-225.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).