Війна, день 910-й: Україна замикає «котел» у Курській області

Україна близька до закриття «котла» в Курській області

Україна контролює в Курській області територію площею 1263 квадратних кілометри і 93 населених пункти. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, рф нарощує своє угруповання в Курській області і переміщує війська з інших напрямків. Росіяни ведуть маневрену оборону, намагаються не допустити подальшого просування українських підрозділів углиб території РФ, а також нарощують угруповання і переміщують війська з інших напрямків, зазначив Сирський.

Головком додав, що подальші дії українських військ у цьому напрямку залежатимуть від розвитку оперативної обстановки.

Також Сирський показав карту – на ній видно територію, яку українські сили контролюють у Курській області. Так, можна дізнатися, що ЗСУ просунулися до Коренівки (ще контролюється росіянами) на заході, на північ від Шептухівки (контролюється РФ) і до Спального на Сході (під українським контролем).

Військовий експерт Bild Юліан Рєпке заявляє, що внаслідок руйнування мостів російські війська опинилися фактично в «котлі» на південь від річки Сейм у Глушковському районі Курської області. До річки Сейм і повного оточення залишилося всього 5 кілометрів.

За даними Рєпке, всередині «котла» ризикують опинитися від 2 до 3 тисяч російських солдатів.

Він пояснив, що група російських військ може бути відрізаною, оскільки район із заходу і півдня оточений українською територією. У відповідь росія намагається організувати понтонні переправи та авіапостачання, а також зміцнює оборону на залишеному проході на сході Глушківського району. Однак понтонні переправи перебувають під повним вогневим контролем Сил оборони і можуть бути вражені в будь-який момент.

«У росіян зараз простий вибір: або битися і обороняти цю територію, або відступити. Мабуть, обидва варіанти для них фатальні. Але потрібно прямо сказати, що ця битва не має вирішального характеру. Тому що ми не знаємо, як багато сил залишилося в України», – зазначив експерт.

росія прагне захопити Покровськ за будь-яку ціну

Минулої доби відбулося 166 бойових зіткнень. Більше третини з яких – на Покровському напрямку.

За підтримки бомбардувальної та штурмової авіації, ворог двадцять чотири рази намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв у районах населених пунктів Нью-Йорк, Нелипівка, Торецьк та Залізне.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 66 атак противника. Ворог намагається просуватися в напрямку Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Пташиного, Скучного та Зеленого Поля.

Російські війська прискорили наступ на Покровськ після вторгнення ЗСУ в Курську область. Ворог підійшов майже впритул до міста, за 10-15 км від околиць якого тривають бої. Місцева влада зі свого боку закликає цивільних негайно евакуюватися.

Військовий експерт, колишній прессекретар Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов назвав ймовірну причину того, чому росія за будь-яку ціну намагається захопити це місто.

«До кінця не зрозуміло, чому російський Генштаб настільки вперто преться туди. Можливо, у них є особливий облік. На мою думку, питання полягає в тому, що Покровськ – це найзахідніше велике місто на території Донбасу», – вважає Селезньов.

Він нагадав, що російський диктатор Володимир Путін від початку так званої «СВО» марив тим, що він зможе окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. І якщо левову частину Луганщини рф уже тримає під контролем, то з Донбасом у ворога справи зовсім кепські. Співрозмовник пояснює чому.

«Величезна міська Слов’янсько-Краматорська агломерація взагалі, навіть у якихось віддалених мріях, не доступна для путінської армії. А ось Покровськ, як ціль у західній частині Донецької області, – це більш реальний варіант щодо окупації на думку російського Генштабу», – каже Селезньов.

Українські військові атакували ворожий комплекс С-300

У ніч на 21 серпня Сили оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області рф.

Спостерігались вибухи, точність ураження дорозвідується, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Слід зазначити, що комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення.

Інші втрати ворога на ранок 21 серпня

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, трьох засобах ППО, трьох артилерійських система, одній РЛС та ще по одному іншому важливому об’єкту російських окупантів.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також українські воїни знешкодили: