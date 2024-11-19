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Удар по центру Одеси: постраждалих стало більше, троє – у критичному стані

Удар по центру Одеси: постраждалих стало більше, троє – у критичному стані

Унаслідок російської ракетної атаки на Одесу 18 листопада постраждали 55 осіб, із них троє перебувають у вкрай важкому стані.

Про це пізно ввечері 18 листопада повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Серед загиблих унаслідок ракетного удару по Одесі 18 листопада 7 поліцейських, один медик і двоє цивільних людей

За словами Кіпера, у двох постраждалих відірвані кінцівки, за їхні життя борються медики.

Серед тих, хто дістав поранення, – чотири дитини. Двоє дітей 11 років, один – 10-ти, і одна дитина – 7 років.

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Комунальні служби розчищають руйнування, вивозять уламки. Розгорнуто пункти обігріву, забезпечено гаряче харчування, також додатково працює медичний пункт із Центром ментального здоров’я для оперативної психологічної допомоги.

Юристи на місці опрацьовують дані постраждалих, допомагають заповнювати документи щодо компенсації збитків.

Близько 12:00 дня 18 листопада росіяни вкотре обстріляли Одесу. Місто атакували балістичною ракетою «Іскандер-М». Її збили сили ППО. Уламки ракети впали в житловому секторі. Унаслідок падіння загинули десять одеситів. Сьогодні в Одесі та області оголошено жалобу.

Фото – Одеська ОВА

 

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