Анекдот дня: урок украинского языка в одесской школе

Доброе утро Одесситы. По хорошей одесской традиции начинаем день с веселой шутки. Очень скоро детям в школу, а у нас анекдот об уроке украинского языка в одесской школе.
Урок украинского языка в одесской школе. Учитель:
– Сегодня мы изучаем степени сравнения прилагательных. Чтобы было ясно, я сразу приведу примеры. Берем слово «добре». Высшая степень — «краще», самая высокая степень — «дуже добре», и ни с чем не сравнимая степень — «шоб я так жив»!
Понятно? Тогда возьми, Моня, слово «погано» и сделай с ним то же самое!
– Гірше.
— Прекрасно! Давай высшую степень.
— «Дуже погано».
— Прекрасно! Ну и последняя степень?
– «Шоб ви так жили»!
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