Анекдот дня: что вы знаете о женской верности?

Доброе утро, одесситы! Несмотря на происки врага, который так и норовит испортить нам жизнь, мы не унываем, верим в наши ВСУ и энергетиков и готовимся к предстоящим выходным.
А для «разгона» вот вам наш традиционный утренний анекдот:
Две одесситки, глядя на проходящую мимо парочку:
– Вот, Софочка, что значит женская верность: замужeм уже шeстой раз, а любовник все один и тот жe.
Другие анекдоты:
- Почему Мойша женился на молодой;
- Роза Соломоновна завела молодого любовника;
- Роза Марковна объяснила, что такое любовь.