Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: что вы знаете о женской верности?

Анекдот дня: что вы знаете о женской верности?

Доброе утро, одесситы! Несмотря на происки врага, который так и норовит испортить нам жизнь, мы не унываем, верим в наши ВСУ и энергетиков и готовимся к предстоящим выходным.

А для «разгона» вот вам наш традиционный утренний анекдот:

Две одесситки, глядя на проходящую мимо парочку:

– Вот, Софочка, что значит женская верность: замужeм уже шeстой раз, а любовник все один и тот жe.

Шкаф, карикатура

Другие анекдоты:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Анекдот дня: отчего умерла тёща Фимы?
    Анекдот дня: отчего умерла тёща Фимы?

    Доброе утро, Одесса! Еще совсем чуть-чуть – и выходные. А пока что работаем добросовестно и верим в светлое во всех смыслах будущее. И да – не жадничаем и щелкаем семечки не так быстро, как героиня нашего сегодняшнего анекдота:

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: Сару волнуют только деньги?
    Анекдот дня: Сару волнуют только деньги?

    Доброе утро, Одесса! Еще одна рабочая неделя скоро перевалит свой экватор. Так что не останавливаемся, продолжаем усердно работать и не забываем, что хорошее настроение прибавляет сил.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: почему Мойша женился на молодой
    Анекдот дня: почему Мойша женился на молодой

    Доброе утро, одесситы! Да, мы верим, что порой бывает не до радости и позитивных мыслей, особенно когда внеплановый блэкаут рушит все наши планы на день. Но все-таки «Одесская жизнь» советует не терять оптимизма: ведь в любых «негараздах» можно и хорошее найти. И об этом наш сегодняшний анекдот:

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: Изя просит маму купить собаку…
    Анекдот дня: Изя просит маму купить собаку…

    Доброе утро, одесситы! С началом рабочей недели вас. Желаем вам иметь столько же энергии и желения заработать, как у маленького Изи из сегодняшнего анекдота.  

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: муж позвал Сарочку в цирк
    Анекдот дня: муж позвал Сарочку в цирк

    Доброе утро, Одесса! Воскресный день – время уделить внимание своим родным и близким. «Одесская жизнь» желает провести этот день весело и позитивно. И, конечно же, без ссор, особенно по пустякам.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить