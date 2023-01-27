Анекдот дня: что вы знаете о женской верности?

Анекдот дня: отчего умерла тёща Фимы? Доброе утро, Одесса! Еще совсем чуть-чуть – и выходные. А пока что работаем добросовестно и верим в светлое во всех смыслах будущее. И да – не жадничаем и щелкаем семечки не так быстро, как героиня нашего сегодняшнего анекдота: ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Сару волнуют только деньги? Доброе утро, Одесса! Еще одна рабочая неделя скоро перевалит свой экватор. Так что не останавливаемся, продолжаем усердно работать и не забываем, что хорошее настроение прибавляет сил. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: почему Мойша женился на молодой Доброе утро, одесситы! Да, мы верим, что порой бывает не до радости и позитивных мыслей, особенно когда внеплановый блэкаут рушит все наши планы на день. Но все-таки «Одесская жизнь» советует не терять оптимизма: ведь в любых «негараздах» можно и хорошее найти. И об этом наш сегодняшний анекдот: ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Изя просит маму купить собаку… Доброе утро, одесситы! С началом рабочей недели вас. Желаем вам иметь столько же энергии и желения заработать, как у маленького Изи из сегодняшнего анекдота. ПОДРОБНЕЕ